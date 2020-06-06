Как будет работать завтра бакинское метро

Бакинский метрополитен с завтрашнего дня будет работать в усиленном режиме, сказал глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, весь персонал метрополитена будет работать с 06:00 8 июня: "С 06:00 движение будет продолжаться в усиленном режиме, в соответствии с методическими указаниями. Из-за усиленного режима работы выделена дополнительная рабочая сила, подготовлены запасные поезда", передает Trend.

Мамедов сказал, что, если в утренние часы будут какие-либо дополнительные инструкции и рекомендации Оперативного штаба при Кабинете министров, принцип работы будет скорректирован с учетом этих правил.