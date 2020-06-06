Инара Рафикгызы, судебный репортер haqqin.az 13:23

Завершилось следствие по делу 31-летнего жителя Гянджи Разима Имамвердиева, обвиняемого в принуждении малолетних к труду и попрошайничеству. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Как установило следствие, эксплуатировал детский труд в целях собственной наживы и брат Разима – Рафаил Имамвердиев. Он заставлял малолетних ребят попрошайничать и торговать на улицах Баку салфетками и другими мелочами. Его дело взято в отдельное производство. Братьям Имамвердиевым предъявлены обвинения по статье 144.2.2.6 (принуждение к выполнению соответствующей работы (оказанию услуги) с применением угроз, насилия либо с угрозой применения насилия группой лиц по предварительному сговору, организованной группой либо преступным сообществом (преступной организацией) УК Азербайджана.

В материалах дела Имамвердиевых отмечен эпизод с принуждением несовершеннолетнего Руфана Владимирова, 2006 года рождения (имя и фамилия условные – ред.), проживавшего вместе с братьями в съемной квартире в Баку, попрошайничать и продавать салфетки перед входом в бакинские рестораны. На подростка оказывали психологическое давление, угрожая ему смертью в случае отказа просить милостыню. Сам воспитанник интерната… На преступный путь Разим Имамвердиев встал давно. В юном возрасте он сам потерял родителей и воспитывался в интернате. В 2009 году Разим был осужден за мошенничество, а его брата Рафаила посадили за грабеж. После освобождения братья работали таксистами. Разим Имамвердиев не признал себя виновным по предъявленному ему обвинению. В своих показаниях он заявил, что его с братом бросили родители и они выросли на улице. Вместе с братьями Имамвердиевыми рос на улице и их друг Сархан, через которого они и познакомились с несовершеннолетним Руфаном, который был сводным братом жены Сархана Анны. Другая сестра Руфана - Зарина жила в гражданском браке с Рафаилом Имамвердиевым. Так Руфан, который приходил к сестрам, и попал в сети Имамвердиевых. Вскоре и Сархан за ряд преступлений отправился в места не столь отдаленные, а Рафаил Имамвердиев забрал Руфана к себе домой. «Руфан еще с 2014 года попрошайничал и торговал мелочами у станции метро «Гянджлик». После того как мой брат Рафаил взял его к себе домой, он продолжал просить милостыню. Рафаил хорошо смотрел за мальчиком и даже записал его на курсы, однако мальчишка постоянно убегал из дома. Я никогда не бил Руфана и не вынуждал его попрошайничать. Не видел и чтобы мой брат плохо обращался с ним», - заявил обвиняемый.

Отец умер, тетя прогнала из дома… Пострадавший Руфан Владимиров рассказал, что жил с родителями и сводными сестрами в поселке Шувелан. В 2013 году его отец умер, и сестра отца выгнала их семью из дома. После этого они перебрались в поселок Баил. «Мама стала жить с другим мужчиной, но его вскоре посадили в тюрьму за то, что он изнасиловал мою сестру. Тогда у мамы появился новый сожитель - Намик. Он каждый день пил и избивал нас, я его очень боялся, поэтому ушел к своей сестре Анне. Ее муж Сархан очень хорошо относился к ней и ко мне. А потом друг Сархана Рафаил женился на другой моей сестре - Зарине. Все было хорошо, но и Сархана арестовали… Как-то муж Зарины Рафаил встретил меня у метро и сказал, что сестра хочет меня видеть. Я давно не видел Зарину и поэтому согласился поехать с Рафаилом», - объяснил следствию подросток. И с этого дня у мальчика, который и так был лишен детства, семейной заботы и материнской ласки, начались дни настоящего рабства. Рафаил поставил мальчишке условия: или работать на него, или отправиться на улицу и умереть с голоду. «Рафаил требовал, чтобы я каждый день с утра до вечера продавал салфетки, а все вырученные деньги приносил ему. Я объяснил ему, что делал это лишь иногда, чтобы помочь своей сестре Анне, мужа которой посадили. Говорил, что после каникул хочу пойти в школу. Но Рафаил за то, что я не соглашался просить милостыню, избивал меня. Сказал, что если не буду его слушаться, он будет бить и мою сестру. В доказательство сразу отвесил несколько пощечин Зарине (ей на тот момент не было и 16 лет). Я был вынужден подчиниться ему», - говорил Руфан. «Прохожие жалели меня, покупали еду…» По словам мальчика, каждый день Рафаил привозил его к станции метро «Гянджлик» и вынуждал там попрошайничать. «Он заставлял меня продавать салфетки, подходить к дорогим машинам и клянчить деньги. В 2016 году к нам домой переехал и брат Рафаила Разим. Он, как и его брат, вынуждал меня стоять с протянутой рукой у метро. Разим и Рафаил не позволяли другим попрошайничать на той территории - сидели в машине и наблюдали. За то, что Рафаил часто скандалил и избивал меня и мою сестру, хозяин нашей квартиры выгнал нас. Братья Имамвердиевы требовали, чтобы я приносил каждый день не меньше 100 манатов. Если этой суммы не набиралось, меня нещадно избивали», - жаловался подросток. Чтобы у мальчика был более жалкий вид, Рафаил не разрешал ему стричься. Его измученный вид привлекал внимание посетителей McDonalds. Там уже все знали худого длинноволосого Руфана, и никто не отказывал ему в просьбе купить салфетки. «Прохожие жалели меня, покупали еду. Я работал с раннего утра и до поздней ночи. Все деньги Разим и Рафаил у меня отбирали, куда они их тратили – не знаю. Иногда Рафаил возил меня к моей маме. Я понимал, что она мне ничем помочь не сможет, и никогда не жаловался ей. Разим и Рафаил очень долго надо мной издевались», - утверждал мальчик.