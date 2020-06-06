Братья Имамвердиевы взяли в рабство в Баку мальчика Руфана необыкновенная трагедия
Завершилось следствие по делу 31-летнего жителя Гянджи Разима Имамвердиева, обвиняемого в принуждении малолетних к труду и попрошайничеству. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Как установило следствие, эксплуатировал детский труд в целях собственной наживы и брат Разима – Рафаил Имамвердиев. Он заставлял малолетних ребят попрошайничать и торговать на улицах Баку салфетками и другими мелочами. Его дело взято в отдельное производство.
Братьям Имамвердиевым предъявлены обвинения по статье 144.2.2.6 (принуждение к выполнению соответствующей работы (оказанию услуги) с применением угроз, насилия либо с угрозой применения насилия группой лиц по предварительному сговору, организованной группой либо преступным сообществом (преступной организацией) УК Азербайджана.
В материалах дела Имамвердиевых отмечен эпизод с принуждением несовершеннолетнего Руфана Владимирова, 2006 года рождения (имя и фамилия условные – ред.), проживавшего вместе с братьями в съемной квартире в Баку, попрошайничать и продавать салфетки перед входом в бакинские рестораны. На подростка оказывали психологическое давление, угрожая ему смертью в случае отказа просить милостыню.
Сам воспитанник интерната…
На преступный путь Разим Имамвердиев встал давно. В юном возрасте он сам потерял родителей и воспитывался в интернате. В 2009 году Разим был осужден за мошенничество, а его брата Рафаила посадили за грабеж. После освобождения братья работали таксистами.
Разим Имамвердиев не признал себя виновным по предъявленному ему обвинению. В своих показаниях он заявил, что его с братом бросили родители и они выросли на улице. Вместе с братьями Имамвердиевыми рос на улице и их друг Сархан, через которого они и познакомились с несовершеннолетним Руфаном, который был сводным братом жены Сархана Анны. Другая сестра Руфана - Зарина жила в гражданском браке с Рафаилом Имамвердиевым. Так Руфан, который приходил к сестрам, и попал в сети Имамвердиевых.
Вскоре и Сархан за ряд преступлений отправился в места не столь отдаленные, а Рафаил Имамвердиев забрал Руфана к себе домой.
«Руфан еще с 2014 года попрошайничал и торговал мелочами у станции метро «Гянджлик». После того как мой брат Рафаил взял его к себе домой, он продолжал просить милостыню. Рафаил хорошо смотрел за мальчиком и даже записал его на курсы, однако мальчишка постоянно убегал из дома. Я никогда не бил Руфана и не вынуждал его попрошайничать. Не видел и чтобы мой брат плохо обращался с ним», - заявил обвиняемый.
Отец умер, тетя прогнала из дома…
Пострадавший Руфан Владимиров рассказал, что жил с родителями и сводными сестрами в поселке Шувелан. В 2013 году его отец умер, и сестра отца выгнала их семью из дома. После этого они перебрались в поселок Баил.
«Мама стала жить с другим мужчиной, но его вскоре посадили в тюрьму за то, что он изнасиловал мою сестру. Тогда у мамы появился новый сожитель - Намик. Он каждый день пил и избивал нас, я его очень боялся, поэтому ушел к своей сестре Анне. Ее муж Сархан очень хорошо относился к ней и ко мне. А потом друг Сархана Рафаил женился на другой моей сестре - Зарине. Все было хорошо, но и Сархана арестовали… Как-то муж Зарины Рафаил встретил меня у метро и сказал, что сестра хочет меня видеть. Я давно не видел Зарину и поэтому согласился поехать с Рафаилом», - объяснил следствию подросток.
И с этого дня у мальчика, который и так был лишен детства, семейной заботы и материнской ласки, начались дни настоящего рабства. Рафаил поставил мальчишке условия: или работать на него, или отправиться на улицу и умереть с голоду.
«Рафаил требовал, чтобы я каждый день с утра до вечера продавал салфетки, а все вырученные деньги приносил ему. Я объяснил ему, что делал это лишь иногда, чтобы помочь своей сестре Анне, мужа которой посадили. Говорил, что после каникул хочу пойти в школу. Но Рафаил за то, что я не соглашался просить милостыню, избивал меня. Сказал, что если не буду его слушаться, он будет бить и мою сестру. В доказательство сразу отвесил несколько пощечин Зарине (ей на тот момент не было и 16 лет). Я был вынужден подчиниться ему», - говорил Руфан.
«Прохожие жалели меня, покупали еду…»
По словам мальчика, каждый день Рафаил привозил его к станции метро «Гянджлик» и вынуждал там попрошайничать.
«Он заставлял меня продавать салфетки, подходить к дорогим машинам и клянчить деньги. В 2016 году к нам домой переехал и брат Рафаила Разим. Он, как и его брат, вынуждал меня стоять с протянутой рукой у метро. Разим и Рафаил не позволяли другим попрошайничать на той территории - сидели в машине и наблюдали. За то, что Рафаил часто скандалил и избивал меня и мою сестру, хозяин нашей квартиры выгнал нас. Братья Имамвердиевы требовали, чтобы я приносил каждый день не меньше 100 манатов. Если этой суммы не набиралось, меня нещадно избивали», - жаловался подросток.
Чтобы у мальчика был более жалкий вид, Рафаил не разрешал ему стричься. Его измученный вид привлекал внимание посетителей McDonalds. Там уже все знали худого длинноволосого Руфана, и никто не отказывал ему в просьбе купить салфетки.
«Прохожие жалели меня, покупали еду. Я работал с раннего утра и до поздней ночи. Все деньги Разим и Рафаил у меня отбирали, куда они их тратили – не знаю. Иногда Рафаил возил меня к моей маме. Я понимал, что она мне ничем помочь не сможет, и никогда не жаловался ей. Разим и Рафаил очень долго надо мной издевались», - утверждал мальчик.
Маленький раб сбежал в Гянджу
Устав от побоев и издевательств, Руфан решил сбежать от братьев Имамвердиевых.
«Приехал в Ахмедлы, думал, там меня никто не найдет. Зашел в компьютерный салон и стал играть в видеоигры. Там же и заснул. У меня был телефон, но на звонки Разима и Рафаила я не отвечал. В компьютерном салоне один парень, увидев мою рваную обувь, пожалел меня, отвел в магазин и купил новые туфли. Но когда я вернулся в салон, Рафаил как-то меня нашел и забрал оттуда», - продолжил Руфан свою печальную историю.
Дома беглеца избили шлангом и пообещали подвесить за ноги. А назавтра опять отвезли к метро - попрошайничать.
«Измучился, устал и опять решил бежать. Приехал на автовокзал, но не знал, куда отправиться, чтобы не нашли. Сел в первый отъезжающий автобус. Оказалось, он едет в Гянджу. Там у меня никого не было, но выходить не стал. Будь что будет – лишь бы убежать от этих извергов. В Гяндже мне пришлось ночевать на улице. Там меня и нашли сотрудники полиции и отвели в отделение. Я рассказал им, кто я такой, и дал им номер Рафаила. Они позвонили, и в Гянджу приехали моя мать, Разим и Рафаил. После возвращения домой меня долго избивали оба брата, а моя мать боялась заступиться за меня… И снова я оказался у метро с протянутой рукой», - рассказал Руфан.
В сентябре 2018 года сотрудники Управления полиции Наримановского района Баку увидели Руфана рядом со станцией метро «Гянджлик» и доставили его в отделение. Оттуда они отвезли мальчика в приют Азербайджанского союза детей. А вскоре его мучителей арестовали…