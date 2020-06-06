Генпрокуратура о кровавой разборке в Сумгаите
На основании поступившей в прокуратуру и Управление полиции города Сумгаит информации о том, что накануне, в 21:00, на территории городского парка в 10-м микрорайоне было обнаружено тело 31-летнего Зохраба Вели оглу Гасымова с колото-резаными ранами, а также в Сумгаитской больнице скорой неотложной медицинской помощи скончался от ран, полученных в результате применения холодного оружия, 31-летний Намиг Тахир оглу Рагимов, сотрудники правоохранительных органов Сумгаита вместе с экспертами провели осмотр места происшествия и тел погибших. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
С места происшествия были изъяты два ножа и другие предметы, проведены неотложные процессуальные действия.
В Сумгаитской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы, опрошены свидетели происшествия.
В ходе предварительного расследования было установлено, что 6 июня около 20:00 на территории парка в 10-м микрорайоне Сумгаита Н.Рагимов во время возникшего конфликта нанес Тофигу Гасымову ножевое ранение в спину, а его брату Зохрабу - ножевые ранения в область легких. В свою очередь З.Гасымов нанес Н.Рагимову удар ножом в сердце. Несмотря на госпитализацию Т.Гасымова и Н.Рагимова, их спасти не удалось.
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.