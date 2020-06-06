Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 13:53

В Пираллахи местные власти почти узаконили ростовщичество, а судебные органы всех инстанций этому потворствуют. Лишь два брата – Надир и Эльшан Алекперовы уже засадили невинных людей, решением суда десятки попавших в их сети пираллахинцев ежемесячно платят им долги, которых нет. Но аппетиты братьев-ростовщиков растут, в прошлом году они провернули весьма удачную для себя и губительную для сотен островитян операцию, выручив многомиллионную сумму. Ровно такой же суммы лишились соседи, знакомые, а их компаньон Этибар Пашаев лишился даже жизни. Но правоохранительные органы ведут себя так, будто на острове все обстоит благополучно, а братья-ростовщики между тем все раскручивают свой преступный бизнес. Даже на неоднократные выступления средств массовой информации здесь никто не реагирует.

Вернее, не реагируют лишь те органы, которые призваны с этим злом бороться. А вот жители острова… В своем обращении в редакцию десятки жителей вновь возмущаются бездеятельностью властей. Их легко понять. Эти люди лишились всех своих сбережений, которые у них ловко выудили братья-ростовщики. Многие из них понимают, что вернуть деньги обратно при сложившейся здесь ситуации уже не смогут. Многочисленные обращения во все официальные инстанции остаются без ответа, а братья Алекперовы продолжают наступать. Вот и смерть Пашаева, к которой, по утверждению островитян, братья тоже имеют отношение, минует их. Этибара в поселке знали хорошо. Лет десять назад в своем небольшом дворике открыл он ломбард. Работал честно, никого не обижал, при возможности даже помогал людям. Одним словом, его здесь уважали. Работы в ломбарде было много, и он передал часть дел Васифу Фарзалиеву. Дела шли неплохо, и люди вокруг были довольны. Но года два назад братья Алекперовы уговорили их перейти в свой ломбард в центре поселка. И стал Этибар разъезжать в представительской иномарке, водитель Вагиф и приставленный к нему полицейский из охранной службы в форме и при оружии по имени Панах не оставляли шефа ни на минуту. Так началось партнерство, которое закончилось для Этибара трагически. Как-то Этибар откровенно признался близким островитянам, что в ломбарде накопилось золотых изделий на 750 тыс. манатов, владельцы которых годами не могут выкупить свой залог. В то же время для работы требовались деньги, и он решил привлечь деньги знакомых под проценты. В отличие от Алекперовых ему в поселке доверяли, и люди стали вкладывать в ломбард накопленные деньги и получать за это немалые проценты – 5% ежемесячно. Но эта афера, как и любая пирамида, должна была лопнуть. Знал ли об этом с самого начала сам Этибар, неизвестно, но его постепенно отстранили от дела, все дела вел Васиф, один из братьев Эльшан – по выданной Васифом доверенности и работница ломбарда Таира Зенотова. А учредитель предприятия Пашаев лишь изредка приглашался для утверждения некоторых документов, хотя именно у него требовали свои деньги чувствующие конец нового пузыря пираллахинцы. Ведь именно ему доверили те свои накопления. Наиболее близким «вкладчикам» Этибар доверил свою тайну – все деньги и драгоценности забрали братья Алекперовы, а его они кинули, оставив отвечать за миллионные долги. Но пираллахинцам было не до сочувствия бедолаге, они желали лишь одного – получить свои деньги, пусть даже без обещанных процентов. Дело грозило обрести нежелательную огласку, когда по острову пронеслась добрая весть. Пашаев сообщил самому доверенному «вкладчику», что братья, наконец, «смилостивились» и дали ему около полутора миллионов манатов, чтобы расплатиться с наиболее назойливыми должниками. И пригласил его к себе, чтобы пересчитать деньги и определиться, кому и сколько вернуть.