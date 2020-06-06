Ростовщики подняли на ноги Пираллахи, а исполнительная власть мер не принимает продолжение истории
В Пираллахи местные власти почти узаконили ростовщичество, а судебные органы всех инстанций этому потворствуют. Лишь два брата – Надир и Эльшан Алекперовы уже засадили невинных людей, решением суда десятки попавших в их сети пираллахинцев ежемесячно платят им долги, которых нет. Но аппетиты братьев-ростовщиков растут, в прошлом году они провернули весьма удачную для себя и губительную для сотен островитян операцию, выручив многомиллионную сумму. Ровно такой же суммы лишились соседи, знакомые, а их компаньон Этибар Пашаев лишился даже жизни. Но правоохранительные органы ведут себя так, будто на острове все обстоит благополучно, а братья-ростовщики между тем все раскручивают свой преступный бизнес. Даже на неоднократные выступления средств массовой информации здесь никто не реагирует.
Вернее, не реагируют лишь те органы, которые призваны с этим злом бороться. А вот жители острова… В своем обращении в редакцию десятки жителей вновь возмущаются бездеятельностью властей. Их легко понять. Эти люди лишились всех своих сбережений, которые у них ловко выудили братья-ростовщики. Многие из них понимают, что вернуть деньги обратно при сложившейся здесь ситуации уже не смогут. Многочисленные обращения во все официальные инстанции остаются без ответа, а братья Алекперовы продолжают наступать. Вот и смерть Пашаева, к которой, по утверждению островитян, братья тоже имеют отношение, минует их.
Этибара в поселке знали хорошо. Лет десять назад в своем небольшом дворике открыл он ломбард. Работал честно, никого не обижал, при возможности даже помогал людям. Одним словом, его здесь уважали. Работы в ломбарде было много, и он передал часть дел Васифу Фарзалиеву. Дела шли неплохо, и люди вокруг были довольны. Но года два назад братья Алекперовы уговорили их перейти в свой ломбард в центре поселка. И стал Этибар разъезжать в представительской иномарке, водитель Вагиф и приставленный к нему полицейский из охранной службы в форме и при оружии по имени Панах не оставляли шефа ни на минуту. Так началось партнерство, которое закончилось для Этибара трагически.
Как-то Этибар откровенно признался близким островитянам, что в ломбарде накопилось золотых изделий на 750 тыс. манатов, владельцы которых годами не могут выкупить свой залог. В то же время для работы требовались деньги, и он решил привлечь деньги знакомых под проценты. В отличие от Алекперовых ему в поселке доверяли, и люди стали вкладывать в ломбард накопленные деньги и получать за это немалые проценты – 5% ежемесячно. Но эта афера, как и любая пирамида, должна была лопнуть. Знал ли об этом с самого начала сам Этибар, неизвестно, но его постепенно отстранили от дела, все дела вел Васиф, один из братьев Эльшан – по выданной Васифом доверенности и работница ломбарда Таира Зенотова. А учредитель предприятия Пашаев лишь изредка приглашался для утверждения некоторых документов, хотя именно у него требовали свои деньги чувствующие конец нового пузыря пираллахинцы. Ведь именно ему доверили те свои накопления.
Наиболее близким «вкладчикам» Этибар доверил свою тайну – все деньги и драгоценности забрали братья Алекперовы, а его они кинули, оставив отвечать за миллионные долги. Но пираллахинцам было не до сочувствия бедолаге, они желали лишь одного – получить свои деньги, пусть даже без обещанных процентов. Дело грозило обрести нежелательную огласку, когда по острову пронеслась добрая весть. Пашаев сообщил самому доверенному «вкладчику», что братья, наконец, «смилостивились» и дали ему около полутора миллионов манатов, чтобы расплатиться с наиболее назойливыми должниками. И пригласил его к себе, чтобы пересчитать деньги и определиться, кому и сколько вернуть.
Но не успели пираллахинцы толком переварить эту новость, как тут же прокатилась новая, но уже тревожная – Этибар убит. Около 5-6 часов вечера 31 июля прошлого года его окровавленное тело обнаружили в ванной собственной дачи в поселке Зиря. Большой нож по самую рукоятку вонзился в его грудь. В прокуратуре Хазарского района по данному факту возбудили уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства). Спустя семь дней после этого случая владельцы вложенных в ломбард драгоценностей пожелали вернуть оставленный ранее залог. Но Надир и Эльшан в один голос завопили, что они здесь ни при чем, а все драгоценности были у Этибара. А с мертвого какой спрос. И показали им пустые сейфы.
Но вскоре одна из потерпевших вспомнила, как после смерти Этибара Таира Зенотова рассказала им, что в тот трагический день братья Алекперовы потребовали передать им ключи от ломбарда. Женщина в недоумении тут же позвонила Этибару и все ему рассказала. Но тот, словно был уже в курсе, успокоил ее, мол, отдай ключи им. Ей он также сообщил, что скоро рассчитается с людьми, после чего продолжит свое дело уже в старом ломбарде, изначально принадлежащем Этибару. Это потерпевшие тоже изложили в своей жалобе. Одним словом, у них набралось достаточно подозрений, чтобы засомневаться в честном ведении уголовного дела.
Местные правоохранительные органы отсылали их в Хазарскую прокуратуру, а здесь следователь по имени Тогрул до сих пор кормит ходоков завтраками. И пираллахинцы задумались: обычно следствию достаточно бывает показаний двух свидетелей для привлечения к ответственности человека. А здесь налицо смерть человека, его предсмертная записка, показания десятков потерпевших, но Тогрул муаллим реагирует на все по своему усмотрению, минуя все азы юриспруденции. Поняв, что их оставили в дураках, люди стали припоминать отдельные факты, сопоставлять их, расспрашивать знакомых. Одним словом, провели свои следственные действия, если это так можно назвать. Много они нашли новых улик, несовпадений. В результате такого народного расследования у людей появилась и своя версия данного события.
Так, один из бывших работников полиции припомнил, что Этибар был левшой, а левой рукой так глубоко вонзить нож в сердце невозможно – это хорошо знают криминалисты и оперативники. Да и какой смысл был самоубийства именно в тот день, когда человек собирался расплатиться с многочисленными должниками. Радостный голос в телефонной трубке тоже давал повод так думать. К тому же прибывшие на место происшествия люди и сотрудники правоохранительных органов не обнаружили в доме ни денег, ни драгоценностей, хотя покойный говорил о полутора миллионах манатов.
Видя бессмысленность выяснения отношений по-хорошему, десятки потерпевших изложили все это в письменной форме и решили обратиться с жалобой в официальные органы. Но в полиции, прокуратуре и Исполнительной власти Пираллахинского района не приняли ни жалобу, ни самих граждан. Мол, следствие по факту смерти Этибара ведется в Хазарском районе, туда и обращайтесь. Хотя кража денег, драгоценностей и подтверждающих жалобы документов произошла в самом центре Пираллахинского района, а не в соседнем, Хазарском районе. Но этого здесь упорно не хотят понимать. Не может пробить эту защиту даже предсмертная записка покойного.
- Братья-ростовщики всегда правы, - чуть не плачут потерпевшие. – Никакие жалобы на них не действуют.
Действительно, что же остается делать простым пираллахинцам, справедливые жалобы которых не воспринимаются всерьез в судах, органах полиции, прокуратуры, исполнительных структурах. Формально реагируют на многочисленные жалобы в Генпрокуратуре и других высших органах власти, оттуда спускаются шаблонные отписки в Хазарскую прокуратуру. А следователь по имени Тогрул каждый раз говорит одно и то же: «Жалуйтесь куда угодно, все равно ваши жалобы вернутся ко мне. Никто вам не поможет, не утруждайте себя». А пока пираллахинцы готовят коллективную жалобу на бездеятельность правоохранительных органов на имя президента и первого вице-президента.