Армения строит новую дорогу в оккупированный Зангилан

Ведется подготовка к строительству третьей автомагистрали из Армении на оккупированные территории Азербайджана. Об этом глава сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Араик Арутюнян заявил два дня назад во время визита в оккупированный Зангиланский регион, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские источники.

Олигарх Арутюнян, контролирующий большую часть пахотных земель в Карабахе, наблюдал за уборкой ячменя в Зангилане. Его сопровождал министр территориального управления и инфраструктуры правительства Армении Сурен Папикян.