Армения строит новую дорогу в оккупированный Зангилан
Ведется подготовка к строительству третьей автомагистрали из Армении на оккупированные территории Азербайджана. Об этом глава сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Араик Арутюнян заявил два дня назад во время визита в оккупированный Зангиланский регион, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские источники.
Олигарх Арутюнян, контролирующий большую часть пахотных земель в Карабахе, наблюдал за уборкой ячменя в Зангилане. Его сопровождал министр территориального управления и инфраструктуры правительства Армении Сурен Папикян.
Арутюнян сказал, что ведется подготовка к строительству новой автомагистрали, которая свяжет приаразские территории Азербайджана с Горусским районом Армении. Ранее Армения была связана с Карабахом автомагистралями Горус - Лачин - Шуша - Ханкенди и Варденис - Кельбаджар - Агдере. Вторая магистраль была введена в эксплуатацию Арменией несколько лет назад.
Строительство же третьей дороги, которая соединит приаразские Джебраильский, Физулинский и Зангиланский районы с Арменией, должно расширить незаконное заселение враждебной страной этих районов, а также эксплуатацию плодородных сельскохозяйственных земель.
В ходе своей «предвыборной кампании» Араик Арутюнян пообещал заселение этих районов.
Азербайджан имеет совершенно законное право предотвращать строительство этой дороги военными средствами, и Баку может принять меры, чтобы направить четкое послание руководству Армении.