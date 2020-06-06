Глава TƏBİB: в последние дни состояние пациентов с COVID-19 ухудшается

Несоблюдение физической дистанции и очереди, неиспользование масок - все это стало основными причинами быстрого распространения коронавируса Азербайджане в последние дни. Об этом в интервью Xəzər Xəbər сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, все еще есть те, кто не верит в вирус: «Но я уверен, что все вокруг будут свидетелями того, что один из их родственников заражен коронавирусом».

Р.Байрамлы сказал, что в последние дни состояние пациентов с COVID-19 ухудшается. Ранее те, у кого не было симптомов, выздоравливали через семь дней. Сейчас количество заражений растет, так же как и мутация вируса. Теперь болезнь у инфицированных пациентов продолжается на 7-й, 14-й и даже 21-й день, анализы дают положительные результаты.

Глава TƏBİB отметил, что одним из самых опасных методов является самолечение в домашних условиях: «Многие пытаются лечить себя дома. Люди, которые относятся к этому вирусу как к простуде или гриппу, приходят к нам, когда уже находятся в очень тяжелом состоянии». Байрамлы призвал людей воздерживаться от такого подхода.

Отмена строгих карантинных правил в выходные дни будет зависеть от правильного соблюдения санитарно-гигиенических инструкций гражданами.