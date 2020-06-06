В Иране уже более 171 тысячи инфицированных COVID-19
В Иране число случаев заражения коронавирусом превысило 171 тысячу, сообщил официальный представитель Минздрава страны Киануш Джаханпур.
За прошедшие сутки удалось выявить 2 364 новых случая заражения коронавирусом по всей стране, скончались 72 человека, сказал представитель иранского Минздрава.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 171 789, жертв – 8291. При этом, добавил Джаханпур, выздоровели 134 349 человек.