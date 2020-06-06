В учебных частях и подразделениях азербайджанской армии прошли церемонии приведения к военной присяге молодых солдат. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, новобранцы торжественно приняли военную присягу и дали клятву на верность Родине.

Представители Минобороны и командование воинских частей поздравили новобранцев с принятием военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными, честными и храбрыми, тщательно изучать вверенные им оружие и технику, достойно выполнять свой воинский долг перед Родиной.

Церемония завершилась прохождением личного состава перед трибуной торжественным маршем.