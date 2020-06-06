Грабитель и наркоман стал символом протеста наша корреспонденция

Евгений Бай, спецкорр. haqqin.az, Вашингтон

Америка прощается с афроамериканцем Джорджем Флойдом, а по всей стране не прекращаются массовые акции протеста против его убийства полицейским. В воскресенье рано утром началась одна из самых крупных демонстраций в Вашингтоне последнего времени, в которой, как предполагается, участвуют свыше 10 тысяч человек, протестующих против насилия в отношении темнокожих жителей страны. А накануне одна из площадей американской столицы была названа Black Lives Мatter  («Жизни  темнокожих важны»), что стало главным лозунгом нынешнего расового движения.

в 2009 году Флойд был приговорен к пяти годам тюрьмы за вооруженный грабеж, который он совершил двумя годами ранее в составе преступной группы

А сами похороны Флойда будут проходить целых шесть дней. Начались они в Миннеаполисе, где люди прощались с жертвой полицейского насилия, тело которого покоилось в золотом гробу. Наверное, все мировые СМИ обошло видео, в котором мэр Миннеаполиса Джакоб Фрей, встав перед гробом на одно колено, с противоронавирусной маской на лице заходился в течение 8 с половиной минут в рыданиях. Для процедуры было избрано именно это время, во время которого полицейский Дерек Шовин держал колено на шее Флойда, что и стало причиной его асфиксии и смерти. После этого Флойда в том же золотом гробу перевезли в город Рейфорд, где он родился 46 лет назад, там также состоялась церемония прощания. И, наконец третьим пунктом станет город Хьюстон, где афроамериканец провел большую часть своей жизни. Там он и будет похоронен. На похоронах в понедельник будут участвовать сотни человек, таких известных политиков, как Эл Шарптон, баптистский проповедник, в прошлом кандидат в президенты и советник Барака Обамы, многих звезд спорта и мастеров культуры. Ожидается, хотя это и не подтверждено, и участие кандидата в президенты от демократов Джо Байдена - все зависит от состояния его здоровья.

Но на этом прощание с Джорджем Флойдом не закончится. Как, скорее всего, не закончатся и массовые протесты. Шарптон анонсировал организацию нового марша на Вашингтон - по примеру знаменитой акции, организованной в 1963 году. Марш состоится 28 августа, 57 лет спустя после марша, организованного Мартином Лютером Кингом, на котором он выступил со своей исторической речью «У меня есть мечта».

марш Мартина Лютера на Вашингтон

Теперь и Джорджа Флойда в Америке пытаются сделать новым символом борьбы за права афроамериканцев, его имя на знамени протеста. Но что может быть более кощунственным, чем сравнение великого сына американского народа с вульгарным уголовником?

Пять дней спустя после гибели Флойда полиция Миннеаполиса опубликовала его «послужной» криминальный список. Но его можно найти в демократической прессе Америки лишь под микроскопом - это идет против тренда на глорификацию темнокожего. Однако факты говорят сами о себе: великомученик, чуть ли уже не святой Джордж Флойд по крайней мере семь раз привлекался к уголовной ответственности за грабеж, хранение и распространение наркотиков.

В 1990-ые годы он дважды был обвинен в краже и хранении кокаина. В августе 1998 году против Флойда было выдвинуто уголовное обвинение в вооруженном грабеже и его посадили за решетку на 10 месяцев. В апреле 2002 году его задержали при проникновении на частную территории и он был посажен на 30 дней. В 2002 и 2004 годах его дважды приговаривали к тюремному сроку за торговлю кокаином.

Наконец, в 2009 году Флойд был приговорен к пяти годам тюрьмы за вооруженный грабеж, который он совершил двумя годами ранее в составе преступной группы. Тогда уголовник проник в дом беременной женщины, одетый в голубую униформу, вроде той, которую носят государственные служащие. Хозяйка догадалась, что это не служащий, а вор и попыталась закрыть дверь, но Флойд, громила ростом почти два метра толкнул ее внутрь, потом приставил револьвер к животу и велел, чтобы та прекратила кричать. В это время пятеро его подельников вторглись на машине на участок и проникли в дом. Но их ждало разочарование - наличных денег они не обнаружили, но вынесли все имевшие в доме драгоценности.

Отсидев пять лет, Флойд в 2014 году вышел на свободу, полный намерения завязать с преступным прошлом и начать новую жизнь. По некоторым данным он сменил несколько мест работы - был дальнобойщиком, вышибалой в ночном клубе, а также эпизодически участвовал в съемках порнографических фильмов. Однако, как свидетельствуют данные медицинского освидетельствования, он не расстался с наркотиками и в момент смерти находился под влиянием сильного психотропного вещества, а также был инфицирован коронавирусом, что отчасти и могло спровоцировать асфиксию.

У автора этих строк нет ни малейшего намерения оправдывать ни действия полицейского, проявившего крайнюю жестокость при задержании Флойда, ни отрицать расовую дискриминацию в Америке. Но у меня есть другие вопросы. Например, верю ли я в искренность мэра Миннеаполиса Фрея, который бился к истерике на коленях перед золотым гробом рецидивиста? Я ни на секунду не верю и считаю это фарсом.

на коленях у гроба грабителя

Также не могу ни понять, ни оправдать белых американцев, которые в разных штатах публично встают перед афроамериканцами на колени, а иногда (снимки есть в социальных сетях) целуют темнокожим ботинки.

А оптом что значит лозунг «Жизни темнокожих важны»? А белых - нет? И не лучше было бы провозгласить «Мы—одна нация!»?

Расовая проблема остается исключительно острой в Америке при том, что в отличие от старых и недобрых времен у афроамериканцев есть серьезные социальные преимущества. Например, в стране существует так называемый закон Affirmative Action, который дает темнокожим серьезные преимущества при поступлении в вузы. Так, если на одно место претендует афроамериканец и белый, то приоритет предоставляется первому.

И кто виноват в том, что в стране, где темнокожие составляет около 12 процентов населения в тюрьмах их около 60-ти процентов, а целые поколения бывших рабов предпочитают не работать, а жить на велфейр - солидные социальные пособия?

На мой взгляд, если использовать термин российского писателя Ю. Полякова, «апофигеем» лицемерной, доходящей до абсурда политики стало решение американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна оставить пост в совете директоров основанной им интернет компании Reddit с тем, чтобы его заменил чернокожий кандидат.

лицемерие Оганяна

«Я говорю это как отец чернокожей дочери (Оганян - супруг теннисистки Серены Уильямс), которому придется отвечать на ее вопрос “а что сделал ты?” - так объяснил свое решение и этот джентльмен. - И я отказался от должности в совете директоров и пожелал, чтобы мое место занял черный кандидат, а мои будущие доходы от акций компании пойдут на нужды афроамериканского сообщества,  на борьбу с расовой ненавистью».

Похоже, что не последний шаг такого рода известных в стране бизнесменов. Здесь подобное становится модой. Но вот такой еще штрих к портрету современной Америки. В ходе столкновений участников протестных акций (которые повсюду переходят в обычное мародерство) с представителями закона около 20 полицейских, из них четверо афроамериканцев, получили огнестрельные ранения. Их жизни для нации тоже что-то значат? Или нет?

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