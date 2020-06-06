Евгений Бай, спецкорр. haqqin.az, Вашингтон 15:59

Америка прощается с афроамериканцем Джорджем Флойдом, а по всей стране не прекращаются массовые акции протеста против его убийства полицейским. В воскресенье рано утром началась одна из самых крупных демонстраций в Вашингтоне последнего времени, в которой, как предполагается, участвуют свыше 10 тысяч человек, протестующих против насилия в отношении темнокожих жителей страны. А накануне одна из площадей американской столицы была названа Black Lives Мatter («Жизни темнокожих важны»), что стало главным лозунгом нынешнего расового движения.

А сами похороны Флойда будут проходить целых шесть дней. Начались они в Миннеаполисе, где люди прощались с жертвой полицейского насилия, тело которого покоилось в золотом гробу. Наверное, все мировые СМИ обошло видео, в котором мэр Миннеаполиса Джакоб Фрей, встав перед гробом на одно колено, с противоронавирусной маской на лице заходился в течение 8 с половиной минут в рыданиях. Для процедуры было избрано именно это время, во время которого полицейский Дерек Шовин держал колено на шее Флойда, что и стало причиной его асфиксии и смерти. После этого Флойда в том же золотом гробу перевезли в город Рейфорд, где он родился 46 лет назад, там также состоялась церемония прощания. И, наконец третьим пунктом станет город Хьюстон, где афроамериканец провел большую часть своей жизни. Там он и будет похоронен. На похоронах в понедельник будут участвовать сотни человек, таких известных политиков, как Эл Шарптон, баптистский проповедник, в прошлом кандидат в президенты и советник Барака Обамы, многих звезд спорта и мастеров культуры. Ожидается, хотя это и не подтверждено, и участие кандидата в президенты от демократов Джо Байдена - все зависит от состояния его здоровья. Но на этом прощание с Джорджем Флойдом не закончится. Как, скорее всего, не закончатся и массовые протесты. Шарптон анонсировал организацию нового марша на Вашингтон - по примеру знаменитой акции, организованной в 1963 году. Марш состоится 28 августа, 57 лет спустя после марша, организованного Мартином Лютером Кингом, на котором он выступил со своей исторической речью «У меня есть мечта».

Теперь и Джорджа Флойда в Америке пытаются сделать новым символом борьбы за права афроамериканцев, его имя на знамени протеста. Но что может быть более кощунственным, чем сравнение великого сына американского народа с вульгарным уголовником? Пять дней спустя после гибели Флойда полиция Миннеаполиса опубликовала его «послужной» криминальный список. Но его можно найти в демократической прессе Америки лишь под микроскопом - это идет против тренда на глорификацию темнокожего. Однако факты говорят сами о себе: великомученик, чуть ли уже не святой Джордж Флойд по крайней мере семь раз привлекался к уголовной ответственности за грабеж, хранение и распространение наркотиков. В 1990-ые годы он дважды был обвинен в краже и хранении кокаина. В августе 1998 году против Флойда было выдвинуто уголовное обвинение в вооруженном грабеже и его посадили за решетку на 10 месяцев. В апреле 2002 году его задержали при проникновении на частную территории и он был посажен на 30 дней. В 2002 и 2004 годах его дважды приговаривали к тюремному сроку за торговлю кокаином. Наконец, в 2009 году Флойд был приговорен к пяти годам тюрьмы за вооруженный грабеж, который он совершил двумя годами ранее в составе преступной группы. Тогда уголовник проник в дом беременной женщины, одетый в голубую униформу, вроде той, которую носят государственные служащие. Хозяйка догадалась, что это не служащий, а вор и попыталась закрыть дверь, но Флойд, громила ростом почти два метра толкнул ее внутрь, потом приставил револьвер к животу и велел, чтобы та прекратила кричать. В это время пятеро его подельников вторглись на машине на участок и проникли в дом. Но их ждало разочарование - наличных денег они не обнаружили, но вынесли все имевшие в доме драгоценности. Отсидев пять лет, Флойд в 2014 году вышел на свободу, полный намерения завязать с преступным прошлом и начать новую жизнь. По некоторым данным он сменил несколько мест работы - был дальнобойщиком, вышибалой в ночном клубе, а также эпизодически участвовал в съемках порнографических фильмов. Однако, как свидетельствуют данные медицинского освидетельствования, он не расстался с наркотиками и в момент смерти находился под влиянием сильного психотропного вещества, а также был инфицирован коронавирусом, что отчасти и могло спровоцировать асфиксию. У автора этих строк нет ни малейшего намерения оправдывать ни действия полицейского, проявившего крайнюю жестокость при задержании Флойда, ни отрицать расовую дискриминацию в Америке. Но у меня есть другие вопросы. Например, верю ли я в искренность мэра Миннеаполиса Фрея, который бился к истерике на коленях перед золотым гробом рецидивиста? Я ни на секунду не верю и считаю это фарсом.

Также не могу ни понять, ни оправдать белых американцев, которые в разных штатах публично встают перед афроамериканцами на колени, а иногда (снимки есть в социальных сетях) целуют темнокожим ботинки. А оптом что значит лозунг «Жизни темнокожих важны»? А белых - нет? И не лучше было бы провозгласить «Мы—одна нация!»? Расовая проблема остается исключительно острой в Америке при том, что в отличие от старых и недобрых времен у афроамериканцев есть серьезные социальные преимущества. Например, в стране существует так называемый закон Affirmative Action, который дает темнокожим серьезные преимущества при поступлении в вузы. Так, если на одно место претендует афроамериканец и белый, то приоритет предоставляется первому. И кто виноват в том, что в стране, где темнокожие составляет около 12 процентов населения в тюрьмах их около 60-ти процентов, а целые поколения бывших рабов предпочитают не работать, а жить на велфейр - солидные социальные пособия? На мой взгляд, если использовать термин российского писателя Ю. Полякова, «апофигеем» лицемерной, доходящей до абсурда политики стало решение американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна оставить пост в совете директоров основанной им интернет компании Reddit с тем, чтобы его заменил чернокожий кандидат.