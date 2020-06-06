Ученые развеяли мифы о хлебе

Первое заблуждение касается вопроса о большей пользе черного хлеба, пишет издание Expressen со ссылкой на шведского диетолога Марию Сителль. По словам врача, хлеб становится черным только потому, что в него добавляется сироп, а такая добавка вряд ли больше полезна. Поэтому превосходство темного хлеба – это миф, а пользу продукта определяет количество цельных зерен.

Специалисты шведского Института хлеба развеяли пять распространенных мифов об одном из главных и популярных продуктов на нашем столе.

Мифом назвала Ситтель также мнение о том, что от хлеба толстеют – вес человека зависит от того, в каком количестве потребляется еда и сколько он при этом двигается.

Также считалось, что из-за хлеба вздувается живот. Медики не согласны этим – вздутие вызывают стрессы, сидячий образа жизни, недостаток жидкости.

Многие боятся углеводов и считают хлеб вредным из-за высокого их содержания, но эти вещества необходимы для выработки красных кровяных телец и работы мозга.

Следующий миф, который опровергли ученые «Бутерброд – не настоящая еда». Это нет – он может быть полноценным приемом пищи в зависимости от сорта хлеба и добавок.