Погода на завтра: жарко, 36 градусов
В понедельник, 8 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается спокойная погода, преимущественно без осадков, будет дуть южный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 19-22, днем 28-32 градуса тепла, в Баку ночью 19-21, днем 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-75%, днем 40-45%.
В районах Азербайджана в основном без осадков, однако вечером в некоторых горных регионах ожидаются грозы, кратковременные дожди, есть вероятность выпадения града. Утром местами слабый туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-21, днем 31-36, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.