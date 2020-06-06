Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых в Британии пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок", переехали в Новую Зеландию, выяснила газета Sunday Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве.

По информации издания, перед отправлением в Новую Зеландию Скрипали год жили в безопасном месте в Британии под защитой секретной разведывательной службы (МИ-6).