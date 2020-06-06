Скрипали тайно переехали в Новую Зеландию британские СМИ
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых в Британии пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок", переехали в Новую Зеландию, выяснила газета Sunday Times, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве.
По информации издания, перед отправлением в Новую Зеландию Скрипали год жили в безопасном месте в Британии под защитой секретной разведывательной службы (МИ-6).
Источник в правительстве сообщил Sunday Times, что бывшему двойному агенту и его дочери сменили личности и предоставили финансовую помощь для начала жизни в другой стране. Издание выяснило, что Скрипали поддерживают связь со своими бывшими соседями - Россом Кэссиди и Мо, и в прошлом году отправили им поздравительную рождественскую открытку без обратного адреса, пишет Русская служба BBC.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж, а в 2010 году обменян на россиян, арестованных в США, и улетел в Великобританию. Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили днем 4 марта 2018 года в центре английского Солсбери на скамейке в сквере без сознания. Британские власти обвинили российские спецслужбы в попытке отравить Скрипалей нервно-паралитическим веществом "Новичок". Отравление Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же.