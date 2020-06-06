Нетаньяху призвал «парализовать» Иран санкциями

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к международному сообществу с просьбой принять «парализующие» санкции против Ирана.

«Иран систематически нарушал свои обязательства, скрывая места и обогащая расщепляющиеся материалы, совершал другие нарушения. Реальность, безусловно, требует в свете этих откровений, чтобы международное сообщество присоединилось к США и ввело парализующие санкции в отношении Ирана», — цитирует РИА Новости Нетаньяху.

Он отметил, что ситуация с коронавирусом не ослабила решимость Израиля противодействовать иранской агрессии, добавив, что нельзя позволить Ирану получить ядерное оружие и Иерусалим не допустит попыток Тегерана укрепить свое военное преимущество на границах Израиля.

Согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, запасы обогащенного урана в Иране превысили лимит, разрешенный ядерной сделкой 2015 года, почти в восемь раз, сообщает ТАСС.