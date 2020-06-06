Большинство израильтян против аннексии Западного берега израильские СМИ
Большинство израильтян не поддерживают планы правительства по проведению аннексии территорий Западного берега. Таковы результаты опроса, проведенного женской инициативной группой.
Согласно данным опроса, порядка 41,7% опрошенных израильтян выступают против аннексии территорий Иудеи, Самарии и Иорданской долины, сообщает Cursorinfo со ссылкой на The Times Of Israel. При этом планы по применению суверенитета поддерживает 32,2% опрошенных.
48% респондентов уверены, что реализация плана по аннексии уничтожит шансы на достижение мира с палестинцами.
Отвечая на вопрос о главных приоритетах для страны, только 3,5% опрошенных упомянули аннексию. 42,4% опрошенных израильтян считают приоритетом восстановление экономики, 24,6% – назвали приоритетом развитие системы здравоохранения, 17,4% опрошенных считают главным приоритетом вопросы безопасности.
Опрос показал, что даже среди сторонников партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху лишь половина поддерживает аннексию. Подавляющее большинство сторонников партии «Кахоль-Лаван» министра обороны Бени Ганца выступает против аннексии.