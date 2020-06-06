Гюльнар Алиева, Ульвия Худиева, собкоры 17:32

По решению Оперативного штаба при Кабинете министров с 1 июня открылись моллы и другие крупные торговые объекты. Возобновили работу и самые большие торговые центры Баку - «Садарак» и «Бина». Однако председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы на одном из брифингов Оперштаба выразил беспокойство по поводу условий деятельности ТЦ, настоятельно рекомендуя его работникам и клиентам соблюдать правила карантинного режима.

«Работающие и оказывающие услуги в ТЦ «Садарак» должны строго придерживаться всех установленных карантинных норм. Владельцам магазинов необходимо следить за соблюдением социальной дистанции и использованием защитных масок. Тех, кто нарушает введенные правила, будут привлекать к административной ответственности», - предупредил Р.Байрамлы. Репортерская группа haqqin.az побывала в «Садараке» и «Бина» и ознакомилась, что предпринимается в этих ТЦ для безопасности работников и покупателей в период пандемии. Прежде всего выяснилось, что, хотя рейсовые автобусы в этом направлении и возобновили работу, большинство посетителей приезжают на личном транспорте. Но обычной для этих массовых рынков нехватки мест на автомобильной парковке и столпотворения людей не наблюдается. Как известно, сюда ездят из-за сравнительной дешевизны товаров, в основном китайского производства. Предполагалось, что из-за невозможности в связи с пандемией получать грузы из Китая товаров станет меньше - в последний, по уверению продавцов, раз они оттуда приходили еще в декабре прошлого года. Но пока недостатка не ощущается - торгуют тем, что осталось на складах. Не заметно и подорожания. Впрочем, покупателей по сравнению с докоронавирусным временем намного меньше, так что пока товаров на всех хватает. В той части ТЦ «Садарак», где предлагают предметы первой необходимости и разные хозяйственные мелочи, оживления не наблюдается. Прежде многолюдные ряды сейчас почти пустые. Но продавцы не унывают – надеются, что, как только отменят запрет на въезд в Баку жителей регионов, ситуация изменится к лучшему. Вместе с тем они предвидят, что через месяц-полтора товаров на складах поубавится и цены неизбежно повысятся – и на домашнюю утварь, и на одежду.

Но пока, невзирая на проблемы и общую нервозную обстановку, и торговцы, и покупатели радуются, что жизнь входит в обычное русло. А проблем у торгующего люда предостаточно. Продавцы одежды сетуют, что подготовиться к летнему сезону не получилось – на полках еще не убранный с зимы товар. Предпринимательница по имени Гюнай признается, что не знает – снимать с витрин осенне-зимние вещи или нет, ведь вместо них пока и положить почти нечего. «Если уберу все зимнее, магазин будет полупустым. Новый товар пока не поступает. Хотим отправить в Китай деньги на новые партии вещей, но боимся, что багаж оттуда не придет и наши деньги пропадут. Разве можно сейчас быть в чем-то уверенным?! Только вот начали работать, а уже принято решение, чтобы в выходные никто не покидал дома… И неизвестно, что еще будет…», - вздыхает женщина. Сейчас в выигрыше, говорит Гюнай, оказались те, кто оптом скупает товар в «Садараке» и «Бина», а затем продает его в розницу в городе. «К примеру, мы продаем носки по 1,5 маната за 10 пар, а недавно я сама купила пару таких носков рядом со станцией метро «Аджеми» аж за манат. Верите, так обидно было – я-то знаю и себестоимость, и цену этих вещей. Но тех, кто торгует в городе этими носками и другой мелочевкой, понимаю и не осуждаю. Новых поставок пока не предвидится, и им нужно хоть что-то заработать впрок, вот и продают оставшееся по максимальной цене», - рассуждает женщина. А самый ходовой сегодня товар, как рассказали продавцы «Садарака», - надувные бассейны, детские качели и разная дачная утварь. Работающий здесь Самир Исмаилов объясняет это тем, что в связи с коронавирусом все стараются поскорее перебраться на дачи и пока жить там. Конечно, если есть дача…

«Вообще же на время карантинного режима мы тоже перешли на онлайн-торговлю, - хвастается Самир. - Но с открытием рынка покупателей у меня много, и самым большим спросом пользуются резиновые бассейны. Наверное, из-за вируса дачники откажутся от моря и предпочтут ему наши надувные бассейны». А выбор у него солидный – бассейны нескольких видов и разной стоимости от 25 до 250 манатов. Больше всего покупают бассейны средних размеров. В отличие от Самира большинство продавцов жалуются на отсутствие клиентов. В магазине со свадебными принадлежностями и декором нет ни одного покупателя. Нет их и в отделе с вещами для приданого. Продавец говорит, что из-за запрета на проведение свадеб его товаром вообще никто не интересуется. Мало клиентов и в магазинах игрушек, школьных принадлежностей, посуды… Но озабочены предприниматели не только проблемами, вызванными отсутствием клиентов и, соответственно, низким спросом, но и необходимостью платить за аренду помещений за то время, что они не работали. А это ни много ни мало три месяца, в которые их доход был равен нулю. Однако руководство торговых центров требует, чтобы заплатили за период вынужденного простоя. Более того, надо срочно внести плату и за июнь, хотя месяц только начался. А вот про то, что, хотя за март арендаторы заплатили, но практически с начала месяца не работали, руководство ТЦ как будто забыло. «Плату за помещения собирают в начале месяца. В первые дни марта мы ее внесли, но из-за закрытия ТЦ не работали. Получается, что руководство рынка перед нами в долгу, а с нас почему-то требуют плату за июнь. А что мы продали, чтобы иметь деньги? Или там не знают о ситуации в стране из-за коронавируса?» - возмущается один из предпринимателей. Запрет на выход из дома в субботу и воскресенье – самые оживленные для торговли дни – тоже нанесет по торговцам ощутимый удар, добавляет он.