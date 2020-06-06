Бакинские торговые центры: «Товара нет, продажи нет, денег нет…» наш спецреп
По решению Оперативного штаба при Кабинете министров с 1 июня открылись моллы и другие крупные торговые объекты. Возобновили работу и самые большие торговые центры Баку - «Садарак» и «Бина». Однако председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы на одном из брифингов Оперштаба выразил беспокойство по поводу условий деятельности ТЦ, настоятельно рекомендуя его работникам и клиентам соблюдать правила карантинного режима.
«Работающие и оказывающие услуги в ТЦ «Садарак» должны строго придерживаться всех установленных карантинных норм. Владельцам магазинов необходимо следить за соблюдением социальной дистанции и использованием защитных масок. Тех, кто нарушает введенные правила, будут привлекать к административной ответственности», - предупредил Р.Байрамлы.
Репортерская группа haqqin.az побывала в «Садараке» и «Бина» и ознакомилась, что предпринимается в этих ТЦ для безопасности работников и покупателей в период пандемии.
Прежде всего выяснилось, что, хотя рейсовые автобусы в этом направлении и возобновили работу, большинство посетителей приезжают на личном транспорте. Но обычной для этих массовых рынков нехватки мест на автомобильной парковке и столпотворения людей не наблюдается.
Как известно, сюда ездят из-за сравнительной дешевизны товаров, в основном китайского производства. Предполагалось, что из-за невозможности в связи с пандемией получать грузы из Китая товаров станет меньше - в последний, по уверению продавцов, раз они оттуда приходили еще в декабре прошлого года. Но пока недостатка не ощущается - торгуют тем, что осталось на складах. Не заметно и подорожания. Впрочем, покупателей по сравнению с докоронавирусным временем намного меньше, так что пока товаров на всех хватает.
В той части ТЦ «Садарак», где предлагают предметы первой необходимости и разные хозяйственные мелочи, оживления не наблюдается. Прежде многолюдные ряды сейчас почти пустые. Но продавцы не унывают – надеются, что, как только отменят запрет на въезд в Баку жителей регионов, ситуация изменится к лучшему. Вместе с тем они предвидят, что через месяц-полтора товаров на складах поубавится и цены неизбежно повысятся – и на домашнюю утварь, и на одежду.
Но пока, невзирая на проблемы и общую нервозную обстановку, и торговцы, и покупатели радуются, что жизнь входит в обычное русло.
А проблем у торгующего люда предостаточно. Продавцы одежды сетуют, что подготовиться к летнему сезону не получилось – на полках еще не убранный с зимы товар. Предпринимательница по имени Гюнай признается, что не знает – снимать с витрин осенне-зимние вещи или нет, ведь вместо них пока и положить почти нечего.
«Если уберу все зимнее, магазин будет полупустым. Новый товар пока не поступает. Хотим отправить в Китай деньги на новые партии вещей, но боимся, что багаж оттуда не придет и наши деньги пропадут. Разве можно сейчас быть в чем-то уверенным?! Только вот начали работать, а уже принято решение, чтобы в выходные никто не покидал дома… И неизвестно, что еще будет…», - вздыхает женщина.
Сейчас в выигрыше, говорит Гюнай, оказались те, кто оптом скупает товар в «Садараке» и «Бина», а затем продает его в розницу в городе.
«К примеру, мы продаем носки по 1,5 маната за 10 пар, а недавно я сама купила пару таких носков рядом со станцией метро «Аджеми» аж за манат. Верите, так обидно было – я-то знаю и себестоимость, и цену этих вещей. Но тех, кто торгует в городе этими носками и другой мелочевкой, понимаю и не осуждаю. Новых поставок пока не предвидится, и им нужно хоть что-то заработать впрок, вот и продают оставшееся по максимальной цене», - рассуждает женщина.
А самый ходовой сегодня товар, как рассказали продавцы «Садарака», - надувные бассейны, детские качели и разная дачная утварь. Работающий здесь Самир Исмаилов объясняет это тем, что в связи с коронавирусом все стараются поскорее перебраться на дачи и пока жить там. Конечно, если есть дача…
«Вообще же на время карантинного режима мы тоже перешли на онлайн-торговлю, - хвастается Самир. - Но с открытием рынка покупателей у меня много, и самым большим спросом пользуются резиновые бассейны. Наверное, из-за вируса дачники откажутся от моря и предпочтут ему наши надувные бассейны».
А выбор у него солидный – бассейны нескольких видов и разной стоимости от 25 до 250 манатов. Больше всего покупают бассейны средних размеров.
В отличие от Самира большинство продавцов жалуются на отсутствие клиентов. В магазине со свадебными принадлежностями и декором нет ни одного покупателя. Нет их и в отделе с вещами для приданого. Продавец говорит, что из-за запрета на проведение свадеб его товаром вообще никто не интересуется. Мало клиентов и в магазинах игрушек, школьных принадлежностей, посуды…
Но озабочены предприниматели не только проблемами, вызванными отсутствием клиентов и, соответственно, низким спросом, но и необходимостью платить за аренду помещений за то время, что они не работали. А это ни много ни мало три месяца, в которые их доход был равен нулю. Однако руководство торговых центров требует, чтобы заплатили за период вынужденного простоя. Более того, надо срочно внести плату и за июнь, хотя месяц только начался. А вот про то, что, хотя за март арендаторы заплатили, но практически с начала месяца не работали, руководство ТЦ как будто забыло.
«Плату за помещения собирают в начале месяца. В первые дни марта мы ее внесли, но из-за закрытия ТЦ не работали. Получается, что руководство рынка перед нами в долгу, а с нас почему-то требуют плату за июнь. А что мы продали, чтобы иметь деньги? Или там не знают о ситуации в стране из-за коронавируса?» - возмущается один из предпринимателей.
Запрет на выход из дома в субботу и воскресенье – самые оживленные для торговли дни – тоже нанесет по торговцам ощутимый удар, добавляет он.
В ТЦ «Бина» те же радости, и те же печали. Здешние предприниматели тоже с воодушевлением восприняли открытие рынка и так же переживают из-за множества проблем.
«Покупателей нет. Наши основные клиенты — оптовики из районов, а раз их нет, то ничего и не продается. А в районах магазины стоят пустыми – товара нет. Обычно их владельцы раз-два в месяц приезжают и закупаются у нас, оптовиков, а сейчас приехать не могут, и вещи на продажу им брать неоткуда. И такое положение у всех оптовиков - и здешних, и тамошних», - жалуется хозяин магазина.
Поездка журналистов на эти самые массовые бакинские рынки пришлась на время, когда только-только ввели обязательный масочный режим. Возможно, поэтому на некоторых продавцах и покупателях маски все же были. Но далеко не на всех…
Но никто никого не одергивал, не проверял. Ни служителей администрации, ни стражей порядка видно не было. Правда, из громкоговорителя время от времени раздавались призывы соблюдать социальную дистанцию и использовать маски. Но и на это, и на налепленные на дверях всех магазинов объявления, что вход без маски запрещен, люди практически не реагируют. Масок почти ни на ком или вообще нет, или они где угодно - на шее, лбу, в руках и карманах, но не там, где этим защитным средствам следует быть – на лице. По-прежнему немало и таких, кто даже бравирует отсутствием у себя масок, заявляя, что все эти эпидемии-пандемии – выдумки. Кому и для чего понадобились такие страшные и затратные «выдумки», никто при этом сказать не может. Тем не менее на аргумент о сотнях заболевших и десятках умерших уже в нашей стране только усмехаются…
В общем же и в целом очень популярные у средних слоев населения и всегда многолюдные «Садарак» и «Бина» в ближайшей перспективе однозначно не вернутся к прежним объемам торговли. И товаров в обрез, и покупательная способность людей упала до минимума…