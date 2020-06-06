Как известно, в феврале этого года Верховная Рада отказалась обсуждать внесенный депутатом Дарьей Володиной законопроект, касающийся вымышленного «геноцида армян» и предлагающий отмечать день поминовения его «жертв». Однако некоторые парламентарии, подогреваемые «армянскими активистами в Украине», делают новые попытки вновь поднять этот вопрос. И вот теперь по инициативе Л. Марченко, которую поддержали и другие депутаты, эта тема уйдет из повестки обсуждений в Раде.

«Нет никакого геноцида армян. Мы представили в парламент обращение, в котором настаиваем на том, что Раде не следует больше возвращаться к этой теме», - заявила депутат от правящей партии Украины «Слуга народа» Людмила Марченко.

Рассказывая haqqin.az о том, что предприняли представители партии «Слуга народа», чтобы пресечь в будущем внесение на рассмотрение парламента подобные провокационные вопросы, Л.Марченко подчеркнула, что Украина и Турция – близкие, дружественные страны и рассмотрение каких-либо заявлений о признании «геноцида армян» неприемлемо.

«Когда мы узнали, что такой законопроект представлен в парламент, то немедленно вмешались, предприняли необходимые действия и предотвратили эту провокацию», - сказала она.

Депутат считает, что было бы странно рассматривать этот вопрос, поскольку Армения ни разу не поддержала Украину. А вот Азербайджан и Турция всегда были рядом с Украиной и даже сейчас, во время пандемии, первыми протянули руку помощи.

«Министерство иностранных дел Украины, - отметила Л.Марченко, - также разослало в государственные органы документ, в котором заявило об отказе признания «геноцида армян» в 1915 году. В письме замминистра Василия Бондара от 26 марта этого года украинских чиновников призывают не участвовать в «памятных мероприятиях» и не использовать термин «геноцид армян». Кроме того, в тексте указано, что эта тема является «чрезвычайно чувствительной» для отношений Украины с Турцией».

В украинском МИД также подчеркнули, что Армения «официально не признала Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа» и более того – «традиционно находится в фарватере внешней политики РФ», последовательно голосуя против «жизненно важных» для Украины решений и резолюций.