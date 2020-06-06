Уже семь миллионов человек по всему миру больны COVID-19

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 7 млн человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers, который ведет подсчет случаев заражения, летальных исходов и выздоровлений во всех странах мира.

Жертвами новой инфекции стали 402,6 тыс. человек по всему миру.

Первое место в страшном рейтинге по числу заражений (почти 2 млн) и смертей (более 112 тыс.) занимают США. На втором месте по количеству инфицированных — Бразилия (676,4 тыс.), на третьем — Россия (467,6 тыс.). По числу жертв инфекции после США второе место занимает Великобритания (более 40 тыс.), третью строчку — Бразилия (свыше 36 тыс.)