В Азербайджане выявлено 314 новых случаев заражения коронавирусом, 125 пациентов вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В Оперативном штабе также сообщают о смерти четырех пациентов, 1947, 1954, 1956 и 1958 годов рождения, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 7 553 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 4 149 человек вылечились, 88 – скончались, 3 316 – продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 69 из них тяжелое, 80 – средней тяжести, у остальных состояние стабильное.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 339 876 тестов.