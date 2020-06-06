Подросток добровольно убрал улицы после протестов и получил в подарок авто и стипендию

Согласно информации, Гвинн взял метлу, купил мешки для мусора и ночью вышел на улицу. Когда утром на помощь ему вышла группа соседей, выяснилось, что Гвинн уже сделал основную работу.

В США 18-летний Антонио Гвинн из города Буффало (штат Нью-Йорк) десять часов убирал мусор после акций протеста в своем городе, сообщает CNN.

В комментарии CNN он сказал, что Бэйли-авеню в Буффало была усыпана стеклом и мусором, однако многие люди используют эту дорогу, чтобы добраться на работу утром, пишет украинское издание «Гордон».

Местные жители решили отблагодарить подростка за его труд. Так, один из них решил подарить Гвинну красный Mustang 2004 года. Еще один житель города, бизнесмен, решил предоставить ему год бесплатного страхования авто. Когда в местном колледже узнали, что Гвинн собирает деньги на учебу, они предложили ему полную стипендию и возможность начать обучение в сентябре этого года.

Телеканал отмечает, что подросток не первый раз выполняет общественные работы в качестве волонтера, однако в первый раз его труд был вознагражден.