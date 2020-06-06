Главный раввин России заразился коронавирусом
У главного раввина России Берла Лазара нашли коронавирус. Об этом сообщил руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
«У раввина Лазара диагностировали коронавирус, он находится под наблюдением врачей. Состояние, не вызывающее особых опасений», — написал он в Facebook.
Пресс-секретарь Берл Лазара Гершон Коган рассказал «Известиям», что раввин был госпитализирован после онлайн-конфереции «В ответе за отцов» в четверг вечером. В больнице у него подтвердился диагноз COVID-19. Болезнь протекает не в тяжелой форме. Информации о том, что кто-то еще из членов его семьи заболел, на данный момент нет.