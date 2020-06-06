Ливия возобновила добычу нефти на крупнейшем месторождении

По данным компании, добыча нефти, прекращенная в январе текущего года, возобновилась по итогам переговоров по району Эль-Химаде. Глава Национальной нефтяной компании Ливии Мустафа Саналлах выразил уверенность в том, что возобновление нефтедобычи станет первым шагом на пути выхода страны из полосы экономического кризиса.

На первоначальном этапе планируется добывать по 30 тысяч баррелей нефти в сутки, в течение 90 дней производство вернется к полному объему в 300 тысяч баррелей в сутки.

Добыча нефти на месторождении Эш-Шарара прекратилась около пяти месяцев назад, после того как племена, поддерживавшие Халифу Хафтара в январе 2020 года объявили о прекращении добычи нефти и закрытии нефтепроводов, ведущих к морским портам. Из-за этого страна потеряла более пяти миллиардов долларов.