Республиканец Колин Пауэлл поддержал Джо Байдена

Экс-госсекретарь США, республиканец Колин Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента от демократов Джо Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии США, который публично поддержал соперника лидера своей партии Дональда Трампа на будущих выборах главы государства.

«Я никоим образом не могу поддержать президента Трампа в этом году», – цитирует Reuters Пауэлла. На вопрос, будет ли он голосовать за Байдена, республиканец ответил: «Я буду голосовать за него».

На президентских выборах в 2016 году Пауэлл также не голосовал за Трампа.