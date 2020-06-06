Впервые с марта: в Японии за сутки никто не умер от COVID-19

Врачи в Японии не зафиксировали в воскресенье ни одного случая смерти среди инфицированных коронавирусом пациентов, это произошло впервые с 6 марта. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны, передает ТАСС.

Число новых случаев заражения составило за прошедшие сутки не менее 38. Общее количество инфицированных, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 17 914. Число летальных исходов по-прежнему составляет 929.

В связи с угрозой второй волны коронавирусной инфекции в Токио 2 июня было объявлено особое предупреждение. Его цель - призвать жителей сохранять самодисциплину и продолжать проявлять осторожность, чтобы избежать заражения. Также правительство страны и власти Токио договорились, что работникам развлекательных заведений и ночных клубов будут делать регулярные тесты на коронавирус.

Всего в стране выздоровели порядка 15,6 тыс. человек. Около 100 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. Этот показатель с начала мая сократился в три раза.