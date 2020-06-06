Любители домино поплатились за нарушение карантина
Несмотря на вступивший с 00:00 6 июня жесткий карантинный режим в Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорани и Апшеронском районе, есть случаи несоблюдения некоторыми гражданами правил карантина.
Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе проверки зоны сотрудниками 8-го отделения полиции Сабаильского районного управления полиции было установлено, что 11 человек, покинув свои дома и нарушив тем самым требования карантина, играли в домино. Данные лица были задержаны и доставлены в отделение. Двое из них решением суда были арестованы на 10 суток. Остальные строго наказаны, согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.