Официальное правительство Ливии поставило условие Хафтару

Силы Правительства национального согласия Ливии будут готовы к мирным переговорам с вооруженными формированиями Халифы Хафтара только после того, как вернут контроль над стратегически важным городом Сирт и авиабазой в муниципалитете Эль-Джуфра. Соответствующее заявление министр внутренних дел Ливии Фатхи Али Башага сделал в интервью Bloomberg.

"Политические переговоры с востоком состоятся, но мы должны взять Сирт и Эль-Джуфру", - цитирует ТАСС ливийского политика.

В декабре 2016 года лояльные ПНС силы при поддержке боевой авиации США окончательно выдворили из Сирта ранее захвативших город боевиков группировки "Исламское государство". В январе 2020 года этот город взяли под контроль боевики Хафтара.