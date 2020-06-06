В Узбекистане рекордное число новых заболевших коронавирусом

В Узбекистане число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в воскресенье увеличилось на 208 – это новый рекорд за день, общее число случаев с начала пандемии достигло 4 302, сообщает Минздрав страны.

Прежний рекорд за день был установлен 15 апреля - 167 случаев.

"По состоянию на 7 июня 2020 года 18:00 в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4 302", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. По данным на утро воскресенья, 17 пациентов скончались, 3 268 выздоровели, пишет РИА Новости.

В субботу в Узбекистане было зафиксировано 87 новых случаев COVID-19, в пятницу – 68.