Коронавирус ударил и по возобновляемой энергетике наша аналитика
Коронавирус внес серьезные коррективы в развитие глобальной энергетики в целом и в сферу возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в частности. Так, по утверждению Международного энергетического агентства (МЭА), глобальный рост новых мощностей в области ВИЭ в этом году продемонстрирует первый ежегодный спад за последние 20 лет. В условиях пандемии коронавируса другого прогноза и не ожидалось, но уже в следующем году прогнозируется его рост – слишком велик интерес к «чистой» энергии.
Прогнозы сбудутся… но с опозданием
В этом году в мире будет построено меньше ветряных турбин, солнечных электростанций и других установок, производящих возобновляемую электроэнергию, поскольку спрос на энергию в коммерческих и промышленных секторах сократился, а проблемы логистики задерживают проекты. Более медленный рост в этом году отражает задержки в строительной деятельности из-за сбоев в цепочках поставок, мер по блокировке и социального дистанцирования, а также проблем с финансированием. По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, страны продолжают строить новые мощности, но гораздо более медленными темпами.
До пандемии COVID-19 миру необходимо было значительно ускорить развертывание ВИЭ, чтобы получить возможность достичь своих энергетических и климатических целей. Но цепочка оборвалась, согласно отчету МЭА по обновлению рынка возобновляемой энергии, в этом году добавочные мощности в этой сфере составят 167 гигаватт (ГВт). А это на целых 13% меньше, чем в прошлом году. Хотя общая глобальная мощность возобновляемых источников энергии все еще увеличивается и вырастет в этом году, как ожидается, на 6%. А уже в следующем году объемы возобновляемой энергии восстановятся до уровня, достигнутого в 2019 году, поскольку отложенные проекты будут запущены и продолжится поддержка со стороны правительств. В целом же, как ожидается, общий рост в 2020-2021 годах будет на 10% ниже, чем прогнозировало МЭА до вспышки коронавируса. И изменения в сторону понижения затронули почти все зрелые рынки, за исключением США, где инвесторы спешат завершить проекты до истечения срока действия налоговых льгот. Хотя и в этой стране говорить о каком-то заметном росте ВИЭ язык не поворачивается.
В свою очередь, в haqqin.az считают, что МЭА не учло еще одного фактора. Дело в том, что в последние месяцы в связи с пандемией и сложившейся на глобальном энергетическом рынке ситуацией восстановление темпов развития ВИЭ не совсем реально. Сложившиеся на глобальном рынке низкие цены на нефть, газ и прочие природные ископаемые, думается, отвлекут инвесторов от этой цели. Использование традиционных (невозобновляемых) источников энергии в какой-то период будет более выгодно в финансовом отношении. США, Китай и другие крупные потребители уже заполнили все свои хранилища дешевой нефтью, избыток которой на рынке будет еще сохраняться. Падает и цена на газ, причем как на трубопроводный, так и СПГ. А в силу удешевления углеводородов можно говорить и об усилении их позиций в мире. Для таких промышленных держав, как Германия, Китай, США, Япония и др., дешевое сырье – это большой стимул к развитию, так как освобождаются колоссальные инвестиции, которые можно направить в другие сферы. А постпандемийный период потребует огромных финансовых средств для восстановления и дальнейшего развития почти всех сфер экономики.
Возможно, эти аргументы кому-то могут показаться неубедительными – передовое всегда притягивает к себе и потребителей, и инвесторов. Но падение цен на нефть служит в таких дискуссиях веским аргументом. В 2009 году и в другие периоды падения цен тоже был ренессанс громких прогнозов о массовом переходе на зеленую энергетику и электромобили. Но большинство экспертов, в том числе и влиятельное МЭА, заката эры нефти и углеводородов не ждут и сегодня. По крайней мере, в ближайшие несколько десятилетий. Хотя, безусловно, все признают, что доля ВИЭ будет постепенно расти. И чем больше и мощнее будут подобные потрясения глобального рынка, тем больше придется вносить корректив в прогнозы даже самых авторитетных источников.
Кто тормозит развитие ВИЭ
Общеизвестно, что именно транспорт и выработка электроэнергии потребляют углеводородного сырья больше всех остальных сфер вместе взятых. Так, по разным подсчетам, глобальный транспорт «пожирает» более 50% произведенных углеводородов, а мировая энергетика – примерно 18%. А это, в свою очередь, миллионы тонн угля, нефтепродуктов и газа, сожженных в двигателях внутреннего сгорания и топках печей теплоэлектростанций. В соответствии с требованиями сегодняшнего дня и в той, и в другой сфере есть радикальные изменения. Экологические требования к качеству топлива ужесточаются, что диктует необходимость перехода на энергосбережение и альтернативные источники энергии.
Почему-то, говоря об альтернативной энергии, мы часто задумываемся о необходимости внедрения новых технологий, но упускаем при этом нежелание производителей традиционных источников просто воспрепятствовать широкому внедрению ВИЭ. Разве выгодно (имеется в финансовом отношении), скажем, крупному нефтеперерабатывающему заводу иметь рядом ветро- или солнечную электростанцию? Нет, такой конкурент, который в скором будущем вытеснит его с рынка, не только не выгоден. Да он сделает что угодно, чтобы прыткого новичка и близко к рынку не подпускать. И делает.
Вспомним, когда еще был изобретен дирижабль. Воздушное судно, работающее на нейтральном газе (гелии) – по принципу воздушного шара, может перевозить сотни тонн груза на любые разумные расстояния. При этом практически не загрязняя атмосферы.
Современные технологии позволяют значительно увеличить дальность, скорость и вес таких перевозок. Но дирижабль так и не нашел себе применения. Вместо них воздушные и морские просторы бороздят тысячи судов, воздействие которых на экологию все более усугубляется. Или возьмем ту же самую солнечную энергию, о которой сегодня все так увлеченно говорят. Ведь и этот вид энергии уже достаточно давно применяется на всех орбитальных космических системах. Правда, для космоса это вынужденная мера – не будут же возить туда цистерны с жидким пропиленом. И эта система совершенствуется с каждым днем. Но космос – прерогатива исключительно развитых государств.
Почему же на земле этого нет? Ответ прост, на разработку и внедрение новых технологий нужны деньги. А они как раз сконцентрированы в руках нефтяных и газовых магнатов, которые вовсе не спешат раскошелиться в пользу своих конкурентов. Да и зачем им надо тратить деньги, чтобы кто-то другой занял их место на рынке. Вот и летают всюду вместо дирижаблей самолеты, сжигая за каждый рейс тонны жидкого топлива. И строятся до сих пор мощные теплоэлектростанции, каждый выработанный кВт/час энергии на которых обеспечивается в результате сжигания в котельной более 10 граммов условного топлива.
Или возьмем знакомую нашим читателям картину, связанную с частыми конфликтами, которые возникают между ПО «Азеригаз» и владельцами теплиц. Правительство Азербайджана всячески поощряет тепличные хозяйства, которые обеспечивают рост ненефтяного сектора и ненефтяного экспорта, а также занятость в разных регионах страны. Но установленный для них тариф на необходимый для обогрева парников газ не устраивает предпринимателей – слишком дорого. Альтернативных источников энергии у них нет, а дорогой газ повышает себестоимость продукции, которая теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и внешнем рынках. И нужны ли в данном случае эти альтернативы нашей Госнефтекомпании с ее огромными ресурсами и возможностями? Вот и ищут предприниматели, чем бы заменить им дорогой газ, привлекая к этому отдельных специалистов в сфере ВИЭ. И все же альтернативные источники энергии – данность нашего времени. Все больше сфер меняются в угоду чистому, экологичному будущему.
Альтернативная энергия на транспорте
Очередь дошла и до транспорта. Прорывом в транспортной сфере многие считают массовое создание автомобилей, использующих альтернативные виды энергии. Продвигая свою разработку, глава компании Tesla Илон Маск заявлял, что ВИЭ – гарант развития цивилизации. Прошло время, и сейчас электромобилем никого не удивишь. Дошли они и до Азербайджана. Но стоят они пока дорого, да и с «заправкой» трудно – всего две станции на весь Баку. Одним словом, не один год, видимо, понадобится для перевода на электродвигатели автомобильного парка страны.
При этом мы почему-то забываем одну деталь. Намного раньше на железнодорожном транспорте страны стали внедряться электровозы. Они заменили тепловозы, которые, в свою очередь, пришли взамен паровозов. Но вот беда, локомотивный прогресс абсолютно не сказывался на вагонном. Здесь по-прежнему используют уголь для отопления зимой и приготовления чая. Странные перемены пришлось пережить и городскому транспорту. Бакинские трамваи, троллейбусы и электрички тоже давно ушли в историю, остался только метрополитен. Но уже идет работа над их восстановлением, что позволит решить не только транспортную, но и экологическую проблему тоже.
Более того, Азербайджан уже можно назвать крупнейшим международным транспортным хабом. Здесь пересекаются два важнейших транспортных коридора – Восток-Запад и Север-Юг. Страна на глазах перерастает в крупного транзитера. И если транзит автоперевозок обеспечивают в основном иностранные автотранспортные средства, совершенствование которых обеспечивают наши иностранные партнеры, то про железнодорожный транспорт этого не скажешь. Потому-то и закупает Азербайджан современные локомотивы и вагоны производства самых передовых компаний. А вот до альтернативной энергии все еще далеко. Хотя примеры такие есть.
В 2015 году в Германии и Нидерландах параллельно начали разрабатывать проекты по внедрению альтернативной энергетики в железнодорожную отрасль. В Нидерландах использовали энергию ветра, а в Германии – водородное топливо. В Нидерландах крупнейший железнодорожный перевозчик Nederlandse Spoorwegen еще в 2005 году дал старт программе энергоэффективности, которая позволила уменьшить выбросы парниковых газов в стране на 30%. К тому же здесь изначально существовало огромное количество ветряных электростанций: порядка 2 200 турбин обеспечивали энергией 2,4 млн домохозяйств. Но компания начала строить гигантские мельницы в Бельгии и скандинавских странах, чтобы получать электроэнергию и оттуда. Сейчас ее поезда совершают более 5 тысяч рейсов в день, перевозя более 600 тысяч человек в сутки. Годовое потребление их энергии составляет 1,2 млрд кВт/час, что равняется общему энергопотреблению всех домохозяйств столицы страны Амстердама.
Немецкая модель «чудо-поезда», разработанная специалистами французской компании Alstom, тоже впечатляет. Суть проекта состоит в следующем: на крыше состава установлены цистерна с водородным топливом и топливный элемент, преобразующий энергию водорода в электрический ток без ущерба для окружающей среды. Изначально многие участки железнодорожного пути в Германии не были электрифицированы, движение составов осуществлялось на дизельном топливе.
А «водородный» поезд Coradia iLint проявил достойные параметры. Транспортное средство развивает скорость до 140 км/час, дальность поездки после заправки составляет 1 000 км, время зарядки – не более 15 минут. Состав движется практически бесшумно, а результатом электрохимической реакции становится выброс в окружающую среду простой воды.
И если в нидерландском проекте все идеально, то у немцев отмечаются некоторые недостатки. Эксперты называют топливные элементы на водороде идеальной технологией получения энергии в будущем. Но водород в цистерне на крыше поезда получен не естественным путем, а в результате процесса электролиза воды, на который потребовалось потратить много электроэнергии, полученной вовсе не экологически чистым способом. Другой проблемой является фактическое отсутствие «водородной инфраструктуры», то есть водородных заправок. Здесь тоже пока речь только о будущем. Да и оборудование для серийного производства составов стоит дорого - поезд с двумя электромоторами обходится примерно в 6 млн евро. Но, в любом случае, оба проекта нашли инвесторов и покупателей не только в Европе, но и в странах Азии и Северной Америки. А классический дизельный поезд уже сейчас считается пережитком прошлого.
Все больше находит применение в железнодорожной сфере и солнечная энергия. В то время как в Европе решают, что лучше: ветер или водород, такие страны, как Индия, Австралия, Великобритания и даже несколько отстающая в развитии ВИЭ Россия сделали ставку на небесное светило. Флагманом направления считается Австралия. Запуск первого «солнечного» состава в конце 2017 года в городке Байрон-Бэй, штат Новый Южный Уэльс, называли «чудом десятилетия». Железнодорожная компания Byron Bay Railroad переоборудовала поезд 1949 года, доказав, что энергия солнца подходит для перевозки пассажиров: расположенные на крышах вагонов гибкие панели емкостью 77 кВт/час питали состав на протяжении всего путешествия – 3 километра. Но проект вскоре заморозили, и он превратился скорее в аттракцион, нежели в коммерческий маршрут.
А проекты индийских специалистов внедрялись в транспортную отрасль уже к 2017 году - составы двигались за счет дизельного локомотива, солнечная энергия обеспечивала работу кондиционеров и освещения. Крупнейший монополист страны Indian Railways планировал к 2025 году для зарядки «электрических» поездов построить солнечные и ветряные электростанции мощностью 1 000 МВт и 200 МВт, разработать и оснастить порядка 250 пассажирских поездов солнечными и литиево-ионными батареями по 110 и 120 Вт, оборудовать солнечными панелями крыши всех вокзалов и сервисных сооружений. Но и этот срок, по всей вероятности, будет перенесен в связи с пандемией. В Великобритании же предложили установить вдоль железнодорожных путей солнечные панели. Предполагается, что полученное электричество будет подаваться к вагону в виде тягового тока, тем самым исключая из цепочки энергосеть. Внедрение технологии позволит избежать проблем с пиковыми нагрузками и ограниченной емкостью сети в небольших населенных пунктах. Но пока разработка инженеров Имперского колледжа Лондона существует лишь на бумаге.
Есть интересные разработки и азербайджанских ученых. Но, как и в ряде других стран, они столкнулись с проблемой, которую не в силах решить самостоятельно, – это отсутствие финансирования и внимания со стороны правительства, вернее, отдельных его представителей. Сегодня альтернативные источники энергии набирают популярность даже в странах, располагающих большими запасами топливных полезных ископаемых, но наши чиновники идут по пути наименьшего сопротивления – пока недра выдают нефть и газ, альтернативные источники энергии им неинтересны.
Правда, президент Ильхам Алиев активно продвигает внедрение ВИЭ, привлекая с этой целью ведущие мировые компании. Но местные ученые и специалисты так и остаются за бортом. Конечно, к таким крупным проектам, за реализацию которых принялось правительство, может, действительно привлекать имеющие большой опыт работы в этой области компании, которых у нас нет. Но надо же ведь их создавать, а не мешать тем зачаткам. Этому будет посвящена очередная статья haqqin.az.