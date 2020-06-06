Наиль Мехтиев, Мамед Эфендиев, авторы haqqin.az 21:21

Коронавирус внес серьезные коррективы в развитие глобальной энергетики в целом и в сферу возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в частности. Так, по утверждению Международного энергетического агентства (МЭА), глобальный рост новых мощностей в области ВИЭ в этом году продемонстрирует первый ежегодный спад за последние 20 лет. В условиях пандемии коронавируса другого прогноза и не ожидалось, но уже в следующем году прогнозируется его рост – слишком велик интерес к «чистой» энергии.

Прогнозы сбудутся… но с опозданием В этом году в мире будет построено меньше ветряных турбин, солнечных электростанций и других установок, производящих возобновляемую электроэнергию, поскольку спрос на энергию в коммерческих и промышленных секторах сократился, а проблемы логистики задерживают проекты. Более медленный рост в этом году отражает задержки в строительной деятельности из-за сбоев в цепочках поставок, мер по блокировке и социального дистанцирования, а также проблем с финансированием. По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, страны продолжают строить новые мощности, но гораздо более медленными темпами. До пандемии COVID-19 миру необходимо было значительно ускорить развертывание ВИЭ, чтобы получить возможность достичь своих энергетических и климатических целей. Но цепочка оборвалась, согласно отчету МЭА по обновлению рынка возобновляемой энергии, в этом году добавочные мощности в этой сфере составят 167 гигаватт (ГВт). А это на целых 13% меньше, чем в прошлом году. Хотя общая глобальная мощность возобновляемых источников энергии все еще увеличивается и вырастет в этом году, как ожидается, на 6%. А уже в следующем году объемы возобновляемой энергии восстановятся до уровня, достигнутого в 2019 году, поскольку отложенные проекты будут запущены и продолжится поддержка со стороны правительств. В целом же, как ожидается, общий рост в 2020-2021 годах будет на 10% ниже, чем прогнозировало МЭА до вспышки коронавируса. И изменения в сторону понижения затронули почти все зрелые рынки, за исключением США, где инвесторы спешат завершить проекты до истечения срока действия налоговых льгот. Хотя и в этой стране говорить о каком-то заметном росте ВИЭ язык не поворачивается. В свою очередь, в haqqin.az считают, что МЭА не учло еще одного фактора. Дело в том, что в последние месяцы в связи с пандемией и сложившейся на глобальном энергетическом рынке ситуацией восстановление темпов развития ВИЭ не совсем реально. Сложившиеся на глобальном рынке низкие цены на нефть, газ и прочие природные ископаемые, думается, отвлекут инвесторов от этой цели. Использование традиционных (невозобновляемых) источников энергии в какой-то период будет более выгодно в финансовом отношении. США, Китай и другие крупные потребители уже заполнили все свои хранилища дешевой нефтью, избыток которой на рынке будет еще сохраняться. Падает и цена на газ, причем как на трубопроводный, так и СПГ. А в силу удешевления углеводородов можно говорить и об усилении их позиций в мире. Для таких промышленных держав, как Германия, Китай, США, Япония и др., дешевое сырье – это большой стимул к развитию, так как освобождаются колоссальные инвестиции, которые можно направить в другие сферы. А постпандемийный период потребует огромных финансовых средств для восстановления и дальнейшего развития почти всех сфер экономики. Возможно, эти аргументы кому-то могут показаться неубедительными – передовое всегда притягивает к себе и потребителей, и инвесторов. Но падение цен на нефть служит в таких дискуссиях веским аргументом. В 2009 году и в другие периоды падения цен тоже был ренессанс громких прогнозов о массовом переходе на зеленую энергетику и электромобили. Но большинство экспертов, в том числе и влиятельное МЭА, заката эры нефти и углеводородов не ждут и сегодня. По крайней мере, в ближайшие несколько десятилетий. Хотя, безусловно, все признают, что доля ВИЭ будет постепенно расти. И чем больше и мощнее будут подобные потрясения глобального рынка, тем больше придется вносить корректив в прогнозы даже самых авторитетных источников. Кто тормозит развитие ВИЭ Общеизвестно, что именно транспорт и выработка электроэнергии потребляют углеводородного сырья больше всех остальных сфер вместе взятых. Так, по разным подсчетам, глобальный транспорт «пожирает» более 50% произведенных углеводородов, а мировая энергетика – примерно 18%. А это, в свою очередь, миллионы тонн угля, нефтепродуктов и газа, сожженных в двигателях внутреннего сгорания и топках печей теплоэлектростанций. В соответствии с требованиями сегодняшнего дня и в той, и в другой сфере есть радикальные изменения. Экологические требования к качеству топлива ужесточаются, что диктует необходимость перехода на энергосбережение и альтернативные источники энергии. Почему-то, говоря об альтернативной энергии, мы часто задумываемся о необходимости внедрения новых технологий, но упускаем при этом нежелание производителей традиционных источников просто воспрепятствовать широкому внедрению ВИЭ. Разве выгодно (имеется в финансовом отношении), скажем, крупному нефтеперерабатывающему заводу иметь рядом ветро- или солнечную электростанцию? Нет, такой конкурент, который в скором будущем вытеснит его с рынка, не только не выгоден. Да он сделает что угодно, чтобы прыткого новичка и близко к рынку не подпускать. И делает. Вспомним, когда еще был изобретен дирижабль. Воздушное судно, работающее на нейтральном газе (гелии) – по принципу воздушного шара, может перевозить сотни тонн груза на любые разумные расстояния. При этом практически не загрязняя атмосферы.

Современные технологии позволяют значительно увеличить дальность, скорость и вес таких перевозок. Но дирижабль так и не нашел себе применения. Вместо них воздушные и морские просторы бороздят тысячи судов, воздействие которых на экологию все более усугубляется. Или возьмем ту же самую солнечную энергию, о которой сегодня все так увлеченно говорят. Ведь и этот вид энергии уже достаточно давно применяется на всех орбитальных космических системах. Правда, для космоса это вынужденная мера – не будут же возить туда цистерны с жидким пропиленом. И эта система совершенствуется с каждым днем. Но космос – прерогатива исключительно развитых государств. Почему же на земле этого нет? Ответ прост, на разработку и внедрение новых технологий нужны деньги. А они как раз сконцентрированы в руках нефтяных и газовых магнатов, которые вовсе не спешат раскошелиться в пользу своих конкурентов. Да и зачем им надо тратить деньги, чтобы кто-то другой занял их место на рынке. Вот и летают всюду вместо дирижаблей самолеты, сжигая за каждый рейс тонны жидкого топлива. И строятся до сих пор мощные теплоэлектростанции, каждый выработанный кВт/час энергии на которых обеспечивается в результате сжигания в котельной более 10 граммов условного топлива. Или возьмем знакомую нашим читателям картину, связанную с частыми конфликтами, которые возникают между ПО «Азеригаз» и владельцами теплиц. Правительство Азербайджана всячески поощряет тепличные хозяйства, которые обеспечивают рост ненефтяного сектора и ненефтяного экспорта, а также занятость в разных регионах страны. Но установленный для них тариф на необходимый для обогрева парников газ не устраивает предпринимателей – слишком дорого. Альтернативных источников энергии у них нет, а дорогой газ повышает себестоимость продукции, которая теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и внешнем рынках. И нужны ли в данном случае эти альтернативы нашей Госнефтекомпании с ее огромными ресурсами и возможностями? Вот и ищут предприниматели, чем бы заменить им дорогой газ, привлекая к этому отдельных специалистов в сфере ВИЭ. И все же альтернативные источники энергии – данность нашего времени. Все больше сфер меняются в угоду чистому, экологичному будущему. Альтернативная энергия на транспорте Очередь дошла и до транспорта. Прорывом в транспортной сфере многие считают массовое создание автомобилей, использующих альтернативные виды энергии. Продвигая свою разработку, глава компании Tesla Илон Маск заявлял, что ВИЭ – гарант развития цивилизации. Прошло время, и сейчас электромобилем никого не удивишь. Дошли они и до Азербайджана. Но стоят они пока дорого, да и с «заправкой» трудно – всего две станции на весь Баку. Одним словом, не один год, видимо, понадобится для перевода на электродвигатели автомобильного парка страны. При этом мы почему-то забываем одну деталь. Намного раньше на железнодорожном транспорте страны стали внедряться электровозы. Они заменили тепловозы, которые, в свою очередь, пришли взамен паровозов. Но вот беда, локомотивный прогресс абсолютно не сказывался на вагонном. Здесь по-прежнему используют уголь для отопления зимой и приготовления чая. Странные перемены пришлось пережить и городскому транспорту. Бакинские трамваи, троллейбусы и электрички тоже давно ушли в историю, остался только метрополитен. Но уже идет работа над их восстановлением, что позволит решить не только транспортную, но и экологическую проблему тоже.

Более того, Азербайджан уже можно назвать крупнейшим международным транспортным хабом. Здесь пересекаются два важнейших транспортных коридора – Восток-Запад и Север-Юг. Страна на глазах перерастает в крупного транзитера. И если транзит автоперевозок обеспечивают в основном иностранные автотранспортные средства, совершенствование которых обеспечивают наши иностранные партнеры, то про железнодорожный транспорт этого не скажешь. Потому-то и закупает Азербайджан современные локомотивы и вагоны производства самых передовых компаний. А вот до альтернативной энергии все еще далеко. Хотя примеры такие есть. В 2015 году в Германии и Нидерландах параллельно начали разрабатывать проекты по внедрению альтернативной энергетики в железнодорожную отрасль. В Нидерландах использовали энергию ветра, а в Германии – водородное топливо. В Нидерландах крупнейший железнодорожный перевозчик Nederlandse Spoorwegen еще в 2005 году дал старт программе энергоэффективности, которая позволила уменьшить выбросы парниковых газов в стране на 30%. К тому же здесь изначально существовало огромное количество ветряных электростанций: порядка 2 200 турбин обеспечивали энергией 2,4 млн домохозяйств. Но компания начала строить гигантские мельницы в Бельгии и скандинавских странах, чтобы получать электроэнергию и оттуда. Сейчас ее поезда совершают более 5 тысяч рейсов в день, перевозя более 600 тысяч человек в сутки. Годовое потребление их энергии составляет 1,2 млрд кВт/час, что равняется общему энергопотреблению всех домохозяйств столицы страны Амстердама. Немецкая модель «чудо-поезда», разработанная специалистами французской компании Alstom, тоже впечатляет. Суть проекта состоит в следующем: на крыше состава установлены цистерна с водородным топливом и топливный элемент, преобразующий энергию водорода в электрический ток без ущерба для окружающей среды. Изначально многие участки железнодорожного пути в Германии не были электрифицированы, движение составов осуществлялось на дизельном топливе.