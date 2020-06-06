Из литовского порта нефть после перекачки отправится по железной дороге на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке.

Это событие прокомментировал вице-министр иностранных дел Литвы Далюс Чекуолис : «Благодаря диверсификации источников поставок сырья вместе с Соединенными Штатами мы укрепляем суверенитет Беларуси и его стойкость при давлении со стороны третьих государств».

В Клайпедский порт на Балтике прибыло судно - танкер с 80 тысячами тонн нефти из США, предназначенной для Беларуси.

Понятна заинтересованность литовской стороны — перекачка и транзит нефти по ее территории дает хорошие финансовые дивиденды в условиях непростых взаимоотношений этой балтийской страны с восточным соседом. Напомним, что через порт Клайпеды уже проходила нефть, предназначенная для Беларуси, из Норвегии.

Поставки нефти из-за океана в Беларусь стали возможными после подписания договоров в результате переговоров госсекретаря США Майка Помпео во время его февральского визита в Минск.

Мы уже сообщали, что в мае министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей публично подтвердил, что поставка американской нефти является частью стратегии диверсификации источников получения важного для его страны сырья и обеспечения стабильности работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Раньше почти всю нефть эта страна закупала у России. Но так как еще в конце прошлого года двум сторонам не удалось сойтись в цене на «черное золото», президент Александр Лукашенко дал указание правительству искать альтернативу. После заключения новых соглашений Беларусь начала покупать сырье у Норвегии, Азербайджана и Саудовской Аравии.

О прибытии танкера в порт Клайпеды и первой реакции литовского вице-министра сообщило Polskie radio.

По некоторым данным, преодолеть санкционный режим, введенный против Беларуси Соединенными Штатами еще в 2006 году, мог помочь американский лоббист Дэвид Генкарелли. Он, специалист в энергетической отрасли с 30-летним стажем, не комментирует такие слухи. В его профиле в соцсетях уклончиво сообщалось, что лоббист оказывает помощь своим клиентам во взаимодействии с Конгрессом и различными федеральными ведомствами США. Возможно, что ему удалось «выбить» у Министерства финансов США специальную лицензию для закупок «сырой нефти с доставкой на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь».

В прессе Беларуси сообщалось, что лоббиста нанимала «Белорусская нефтяная компания», аффилированная с государственным концерном «Белнефтехим».