По мнению командующих военно-морской группировкой, обеспечить безопасность экипажей в условиях COVID-19 на кораблях несложно. Главное, чтобы моряки не сходили на берег.

Ради обеспечения безопасности состава экипажей и подразделений военные игры будут происходить исключительно на море, без высадки на сушу.

В воскресенье, 7 июня, в Балтийском море начались крупные учения Baptops-2020. Это уже 49-е по счету ежегодные маневры военно-морских сил НАТО. Они рассчитаны на срок до 16 июня. В плановых учениях задействованы 3 000 военных моряков из стран-членов альянса, 29 судов и 29 самолетов.

Учения Baltops на Балтике начались проводиться еще в 1972 году, в эпоху «холодной войны» Целью их всегда была объявленная «демонстрация приверженности НАТО делу обеспечения мира и уровня безопасности, позволяющего быстро реагировать на кризисы». А также повышение гибкости сил подразделений участвующих стран в проведении совместных наземных, воздушных и морских операций в регионе Балтийского моря.

Baltops - не единственные маневры НАТО в нынешнем году.

Еще до коронавируса мы сообщали о крупнейших учениях Defender Europe и их части Allied Spirit в Польше, когда в марте в Европу должны были прибыть 20 тысяч американских военных. Однако в связи с пандемией, в целях безопасности военных учения были отменены и перенесены на поздний срок.

Тем не менее, 5 июня они все же начались на территории Польши. В них участвуют 4 тысячи американцев, которых успели перебросить по воздуху сюда до начала пандемии, и 2 тысячи польских военнослужащих.

Россия при этом, пристально следящая за натовскими учениями, устами начальника главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковника Сергея Рудского уже назвала их «боевой учебой войск альянса, имеющей явную антироссийскую направленность».

Военные игры — всегда часть регулярной проверки боеготовности сил союзников, независимо, к какому альянсу они принадлежат. И они всегда важны для поддержания обороноспособности той или иной страны. Их тщательно и задолго планируют, рассчитывая численность, определяя территорию, подъездные пути, воздушное пространство, морскую акваторию.

Но коронавирус смешал карты для военных стратегов.

Ежегодные учения НАТО под названием Saber Strike, в рамках масштабных Defender Europe, которые также планировалось провести в странах Балтии и Польше с 6 по 22 июня этого года, отменены полностью.

Понятно, что соблюдать социальную дистанцию в танке или бронетранспортере, на подводной лодке или корабле весьма проблематично.

Российский Балтийский флот тоже возобновил свои действия, приторможенные коронавирусом - в апреле и мае его военно-морские силы проводили учебные стрельбы и противовоздушные учения с участием авиации и кораблей.

Россия, несмотря на угрозу коронавируса, не отменила ежегодный призыв в ряды армии и флота, а также готовится к многотысячному параду на Красной площади. Пандемию выносят за скобки обороноспособности. Но все же сохраняя меры предосторожности.