"Тихие разносчики" коронавируса: кто они?

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По мере того как мир охватывала пандемия коронавируса, ученые все больше узнавали о его странном и опасном поведении. В то время как у многих больных наблюдался кашель, пропадало чувство вкуса и обоняния, повышалась температура, у других инфицированных болезнь ничем себя не проявляла, и они не догадывались, что стали носителями COVID-19. По мнению исследователей, необходимо понять, как много людей болеют без симптомов и действительно ли пандемию подпитывают такие "тихие распространители", пишет в своей статье научный редактор BBC Дэвид Шукман. 19 января этого года в одной из церквей Сингапура собралась паства, и никто подумать не мог, что это будет иметь глобальные последствия при распространении коронавируса. По случаю воскресенья одна из проповедей по традиции велась на мандаринском китайском. Среди собравшихся была и супружеская пара средних лет, прибывшая из Китая. Гости выглядели совершенно здоровыми, никому в голову не могло прийти, что они являются разносчиками инфекции. На тот момент считалось, что обязательным симптомом коронавируса должен быть постоянный кашель и что именно таким путем, скорее всего, передается инфекция.

Китайцы вскоре покинули церковь, но очень быстро дело приняло печальный оборот. Уже 22 января женщина заболела, через два дня слег и ее муж. Это ни у кого не вызвало особого удивления, оба они прилетели из Уханя, эпицентра коронавируса. Однако на следующей неделе без видимых причин заболели уже трое сингапурцев - это были первые, самые загадочные на тот момент случаи заражения в стране. Именно расследование причин их болезни в дальнейшем привело к открытию новых и весьма тревожных подробностей того, как коронавирус столь успешно находил себе новых жертв. Глава отделения инфекционных заболеваний при минздраве Сингапура доктор Вернон Ли вместе со своими коллегами и при помощи полиции и специальных "охотников за вирусом" начал расследование, создавая подробную карту того, когда и где находились инфицированные. Этот процесс получил название "выявление контактов", и сейчас он применяется в Великобритании и во многих странах. Процесс заключается в выявлении всех причастных к вспышке заболевания, с целью его искоренения. Всего за несколько дней участники расследования смогли опросить 191 прихожанина той самой церкви и выяснить, что 142 из них в воскресенье были на службе. Так же быстро выяснилось, что двое заболевших сингапурцев присутствовали на службе вместе с китайской парой. Это был важный шаг в расследовании, который мог объяснить, как передавалась инфекция, но при этом отсутствовал один ключевой фактор. Не было ответа на вопрос: как могли передать вирус китайцы, если на тот момент у них не было никаких симптомов заболевания. Была и еще куда более сложная загадка. Подтвердился факт заражения еще одной сингапурской женщины, которая, однако, на той церковной службе не присутствовала. Правда, в церкви в тот день она все же была, только несколько позже. Так как же она могла подцепить вирус? В поисках улик следователи решили изучить записи камер наблюдения и обнаружили совершенно неожиданное. Оказалось, что заразившаяся женщина, которая посетила церковь уже после того, как оттуда ушли китайцы, сидела на том самом стуле, который за несколько часов до этого занимал один из супругов. Как выяснилось, хотя муж и жена не проявляли никаких симптомов заболевания и чувствовали себя нормально, они все же были разносчиками вируса. Возможно, вирус перешел на стулья с их пальцев или выделился при дыхании, точно это не известно, зато последствия оказались самыми серьезными. Когда доктор Ли сопоставил все улики, у него нашлось только одно объяснение: вирус передавался людьми, которые были заражены, но не осознавали этого. Это открытие имело значение для всего мира, потому что до сих пор все рекомендации по коронавирусу сводились к тому, чтобы распознавать симптомы у себя и окружающих. Но если вирус распространяется и без симптомов, тихо и незаметно, то как вообще можно остановить это заболевание? Новое исследование специалистов продемонстрировало, что за сутки-двое до появления явных признаков заболевания люди уже могут быть заразными, возможно, это даже наиболее заразный период. Однако вопрос о том, как болезнь может распространяться без кашля, при котором в воздух попадают вирусы, остается открытым.