Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Стоимость картины составила 120 млн долларов. Отмечается, что Абрамович купил один из четырех существующих вариантов полотна – единственный, находящийся в частной коллекции, сообщает Telegram-канал Sotheby's Life.

По информации портала Soccernews, торги проходили в Нью-Йорке еще 2 мая на аукционе Sotheby's. Стартовая цена работы составляла 50 млн долларов. Всего за 15 минут из семи претендентов остался лишь один – инкогнито проводивший торги по телефону. Позже выяснилось, что картину купил Абрамович.

«Крик» — серия картин Эдварда Мунка, которая создавалась в промежутках между 1893 и 1910 годами. На картинах изображена кричащая человеческая фигура на фоне красного неба. Она считается эмблемой экспрессионизма и одним из ключевых для искусства XX века произведений.