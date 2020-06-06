Асаф Гаджиев, академик НАНА, генсек Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, специально для haqqin.az 22:06

«Наука сделала нас богами раньше, чем мы научились быть людьми» (Жан Ростан) Сегодня мир столкнулся с невиданной угрозой - пандемией коронавируса, что заставило нас задуматься о будущем нашей планеты. Для нас, людей, живущих на переломе тысячелетий, особенно важно, что по мере роста могущества цивилизации, по мере того как человек становится ближе к природе, всё большая значимость отводится науке. Особую роль наука играет во взаимоотношениях с природой, в понимании и управлении природными явлениями, которые могли бы служить человечеству. Еще Галилей говорил, что законы природы написаны на языке математики и поэтому для осознания, изучения и управления природными явлениями необходим научный подход. Почему наука? В борьбе с пандемией в ход запущены самые передовые технологии, привлечены ведущие ученые мира из разных областей науки - микробиологии, химии, математики, физики и др. Важный шаг в этом направлении - понять, по каким законам развивается этот вирус, и если возможно, построить его модель. И тогда, я уверен, противоядие будет не за горами. Мир не раз сталкивался с различными кризисами и угрозами человеческой жизни и всегда благодаря науке выходил победителем. Вспомним эпидемию чумы, которую удалось победить благодаря созданию стрептомицина. Холеру удалось остановить благодаря вакцине, созданной ученым Владимиром Хавкиным - учеником знаменитого биолога, нобелевского лауреата Ильи Мечникова. И основу всех этих открытий составляли научные достижения. Поэтому в борьбе с коронавирусом необходимо объединить достижения различных областей науки, чтобы противостоять этому злу. Одним из главных открытий ХХ века является расшифровка человеческого генома. Это открытие позволило решить многие проблемы, связанные с человеческим организмом, и стало возможным благодаря взаимодействию фундаментальных наук – математики, физики, химии, биологии, компьютерных наук и др. Особенностью науки ХХI века является то, что стираются границы между ее различными областями и наука выступает как единое неделимое целое.

Фундаментальная наука является основой всех научных направлений, ключом к пониманию природных явлений и их развития. Современную науку можно разделить на фундаметальную, прикладную и технологии. Однако о какой прикладной науке или технологиях может идти речь, если нет фундаментальной науки. Прикладная наука, современные технологии - это использование достижений фундаментальных наук в практических целях. Науку часто путают с инновациями. А что такое инновации? На мой взгляд, хороший ответ на этот вопрос дал господин А.Чубайс: «Чтобы понять, чем отличается науĸа от инноваций, нужно взять две простые ĸатегории: знание и деньги. Если вы хотите сделать из денег знания, это называется науĸа. Если вы хотите из знаний сделать деньги, то это называется инновации». Однако перевод научного потенциала в инновационный бизнес – «задача ĸолоссального уровня сложности». К сожалению, в общественном сознании понятия «науĸа» и «инновации» иногда сливаются в единое целое. Эту смесь можно разложить ĸаĸ минимум на четыре ĸомпонента: фундаментальная науĸа, приĸладная науĸа, инженерия и изобретательство. С первого взгляда кажется, что из вышеперечисленных выход на рыноĸ имеют тольĸо последние три, а фундаментальная науĸа не прибыльна и способностью ĸ самооĸупаемости не обладает. Но это не так. Путь от фундаментальной науĸи до внедрения хотя и гарантированный, но длиться может годами. Однако эффект от внедрения достижений фундаментальной науки порой измеряется не миллионами, а сотнями миллиардов. Вспомним начинания Ньютона в ХVII веке в области фундаментальных наук, которые быстро подхватили предприниматели, осуществившие промышленную революцию, что кардинально изменило мир и принесло немыслимые средства в экономику. Сегодня трудно представить, какой доход принесли миру открытия Алессандро Вольта и Майкла Фарадея в области электричества. Доходы от науки порой принимают такие масштабы, что эффективно осилить и переварить это может только такая сильная структура, как государство. Поэтому главным спонсором науки в мире является государство, хотя с развитием инфрмационных технологий в последнее время наблюдается рост финансовых вливаний в науку от частного сектора. Такие крупные корпорации, как Sony, Samsung, Panasonic, Huawei и др., инвестируют большие средства в научные разработки и фундаментальные исследования, чтобы увеличить свой доход. Ярким примером является использование результатов теории нечеткой логики, предложенной нашим соотечественником Лютфи Заде, в производстве большого количества бытовой и электронной техники, которая принесла немыслимые доходы компаниям. В США половину роста ВВП обеспечивают научно-технические новшества, что подтверждает важность инвестирования в научные разработки. На современном этапе на смену промышленного общества приходит информационное. Если мировые научные затраты сегодня составляют около 1.5 трлн долларов США, то на развитие и производство высоких технологий тратится более 5.5 трлн долларов. Даже бизнес самых богатых людей планеты (основатель и генеральный директор интернет-ретейлера Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон, основатель Facebook Марк Цукерберг и др.) связан с информационными технологиями, развитие которых немыслимо без фундаментальной науки, что еще раз подтверждает ее важность.

Что есть демократия? Уровень демократии также связан с развитием науки. Идеи демократии, как и сама демократия, неотделимы от научных ценностей. Общество с высоким уровнем науки осознает важность демократических институтов и стремится к ним. Трудно назвать страну с высоким уровнем демократии, у которой не развита наука. Согласно данным Всемирного банка, уровень развития страны определяется тремя основными факторами – человеческий, индустральный и фактор богатства природных ресурсов и их использования. Развитие индустрии и эффективное использование природных богатств зависят от человеческого фактора и напрямую связаны с использованием научных достижений. Самым развитым регионом мира сегодня является Северная Америка (США и Канада), где человеческий фактор составляет 76%, индустриальный 19%, а природным богатствам и их использованию отводится всего лишь 5%. В Европе человеческий капитал составляет 74%, индустриальный 24% и только 2% использование природных ресурсов. В странах СНГ использование природных ресурсов составляет более 50%. Поэтому президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул важный тезис, направленный на развитие страны: «Превратить черное золото в человеческий капитал». Более того, 2013 год был объявлен в Азербайджане «Годом информационных и коммуникационных технологий». Такие страны как Сингапур, Дания, Финляндия, Япония и др., не обладая богатыми природными ресурсами, обладают высоким уровнем жизни. При населении 5,7 миллиона человек ВВП Сингапура составляет около 370 млрд долларов, и все это за счет высоких технологий, основу которых составляют достижения фундаментальной науки. Лидерами в этом направлении являются страны Китай и США, каждая из которых тратит более 200 млрд долларов в год на высокие технологии. Две страны – США (ВВП более 20 трлн долларов) и Китай (более 12 трлн) дают 40% мирового ВВП (более 80 трлн долларов), и только в этих странах за последние 20 лет число ученых увеличилось, перевалив за 1,5 миллиона человек. В остальных странах начиная с конца ХХ века наблюдается снижение количества ученых и расходов на науку. Не последнюю, а я бы сказал, главную роль в развитии всех стран играет эффективное использование научных достижений. Поэтому главное - это взаимодействие науки и государства, что является достаточно сложным, но важным вопросом. Ясно, что должна быть эффеĸтивная система управления, которая подразумевает наличие обратной связи. Нельзя безконтрольно разбазаривать государственные средства. Прошли времена, когда государство безконтрольно выделяло деньги на науку. Каждая копейка государства должна быть на счету. Государство должно получать регулярную информацию и контролировать куда и как тратятся научные ассигнования. Это позволит найти оптимальный путь выделения средств на науку. В каждой стране фундаментальная наука в основном должна ориентироваться на те области, которые вносят вклад в экономическую составляющую государства.

Процесс получения новых знаний затратен, но выполняет еще и другие фунĸции — социоĸультурную, образовательную и фунĸцию влияния на эĸономиĸу. Выполнение ĸаждой из этих фунĸций требует разных объемов финансирования. Известно, что для эффективной связи с эĸономиĸой необходимо тратить ĸаĸ минимум 1,5-2% ВВП. По поĸазателю затрат на науĸу в пятерĸу лидеров входят Израиль (4,25%), Республиĸа Корея (4,23%), Швейцария (3,42%), Япония (3,29%) и Швеция (3,28%). Все указанные страны имеют высокий уровень жизни. Россия выделяет (1,1% ВВП, около 40 млрд долларов) и отстает от ведущих стран мира, находясь на 35-м месте. Почему СССР пал, а Запад стоит на ногах? СССР тратил на науку 5% ВВП и был в числе мировых лидеров по этому показателю. В 60-70-х годах ХХ века только на мехмате МГУ им. М.В.Ломоносова одновременно работали более 30 выдающихся математиков. За всю историю мировой науки трудно найти научное подразделение, где одновременно работали бы такое число ученых, с именами которых связаны целые научные направления. Многие из них стали обладателями самых престижных научных премий и наград (Нобелевская премия, премия им. Абеля, Премия Шао Ифу (Нобелевская премия Востока), премия Бальцана и др.). Это стало возможно благодаря достаточному материальному обеспечению ученых и эффективной государственной политике в области науки. В стране была мощная система фундаментальных и прикладных исследований, работали 1,5 млн научных исследователей — примерно одна четверть всех научных работников в мире. По-видимому, все это позволило СССР стать страной, запустившей первый искусственный спутник земли, превого космонавта, первый выход в открытый космос и др. К сожалению, в СССР не был решен на нужном уровне вопрос взаимоотношения науки с бизнесом и экономикой, что, возможно, и явилось одной из причин развала страны. Развитием науки и технологий можно объяснить стремительный рост ВВП Китая, который, обогнав Японию, стал после США второй экономикой мира. Важный вопрос - отношения между бизнесом и наукой. С появлением информационного общества требуется научный подход ĸ организации самой науĸи. Бытует крайне ошибочное мнение, что ĸ инновационному развитию способны тольĸо страны с развитой науĸой и фундаментальной наукой должны заниматься только они, а другие страны должны лишь использовать их достижения.

Во-первых, не развивая фундаментальную науку, трудно говорить о прикладной науке, а тем более об инновациях. Во-вторых, именно ученые, занимающиеся фундаментальными исследованиями, могут лучше и глубже видеть области приложения этих достижений как в своих странах, так и за их пределами. В-третьих, современная наука - понятие коллективное, и благодаря информационным технологиям ученые стран с разными уровнями развития могут эффективно и сообща участвовать в научных исследованиях. Более того, это положительно скажется на развитии науки стран, которые нуждаются в этом. Хорошим примером является выделение в свое время средств Американским Фондом гражданских исследований в Азербайджане грантов на совместные исследования американских и азербайджанских ученых, что плодотворно сказывалось на развитии науки в нашей стране. К сожалению, по непонятным причинам это сотрудничество было свернуто. Было бы целесообразно сегодня восстановить такие связи, а также развивать исторически сложившиеся научные связи с российскими учеными в рамках различных научных фондов. Это позволит получить и внедрить качественные научные разработки и окажет положительное влияние на развитие науки и экономики в Азербайджане. Наука вне политики? Ошибочна также и политизация науки. Нужно стремиться в политику привнести научные принципы, а не наоборот, и тогда политика станет эффективной и, более того, будет способствовать развитию науки. В 2009 году, в период мирового экономического кризиса, президент США Барак Обама подчеркнул, что одним из факторов выхода из мирового кризиса является развитие науки и технологий, и увеличил расходы на науку в четыре раза (до 400 млрд долларов). Сегодня расходы США на науку составляют более 500 млрд долларов. В последние годы существенно увеличил расходы на науку Китай (более 450 млрд долларов), заняв второе место в мире и оттеснив Японию (около 180 млрд) со второго места на третье. По затратам на одного исследователя лидирующее положение принадлежит Швейцарии (более 400 тыс. долларов), США (более 350 тыс.), Австрии (более 300 тыс.), Швеции (225 тыс.). В развитых странах этот показатель составляет около 200 тысяч, в России — 95 тысяч, в Азербайджане в системе Национальной Академии этот показатель составляет — 12 тысяч. Такие страны как Австрия (население 8,8 млн), Швейцария (8,5 млн), Швеция (10 млн), благодаря эффективному инвестированию средств в науку, дали миру более 15 лауреатов Нобелевской премии каждая. Для развития экономики важен рост средств, вкладываемых в науку, а без оценивания эффективности научных исследований сложно планировать такие инвестиции. В эффективном использовании научных средств, направленных на развитие государства, важная роль отводится академиям наук. Именно с именами выдающихся государственных деятелей связано создание самых престижных академий наук мира. Французская Академия наук (Бонапарт Наполеон), сегодня ее называют Академией Бессмертных, одна из самых престижных академий мира – Американская Национальная Академия наук (Авраам Линкольн), Российская Академия наук (Петр Великий) и др. Именно благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева удалось сохранить нашу Академию наук, которой по его инициативе был присвоен статус Национальной.