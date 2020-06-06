В России от коронавируса умер глава азербайджанской диаспоры

Представитель Союза азербайджанцев России в Тульской области Махсуд Мамедов скончался от коронавируса. Об этом сообщил вице-президент организации Эльнур Гусейнов, передает Report.

"Смерть Махсуда Мамедова - большая потеря для Союза азербайджанцев России", - сказал Гусейнов, добавив, что благодаря М.Мамедову азербайджанская диаспора стала одной из ведущих общественных организаций в регионе.

Отмечается, что коронавирус был выявлен у Мамедова две недели назад.