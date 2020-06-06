В Европе может появиться аналог НАТО в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предлагает создать европейский альянс по оказанию взаимной поддержки во время таких кризисов, как пандемия коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.



По словам главы минздрава ФРГ, «новый альянс может быть своего рода НАТО в области здравоохранения». Как заявил Шпан, чтобы оказать быструю и эффективную помощь, нужно разработать единые структуры, к которым могли бы прибегнуть эксперты, врачи и которые позволили бы мобилизовать ресурсы.

Министр также сообщил, что хотел бы расширить деятельность Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и создать из него подобие общеевропейского института вирусологии.