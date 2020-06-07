Папа Франциск: рано радоваться победе над вирусом

Папа Франциск, обращаясь с балкона к немноголюдной аудитории, собравшейся у собора Св.Петра в Ватикане, призвал верующих соблюдать меры предосторожности и не радоваться до времени.

"Мы по-прежнему должны соблюдать установленные правила, потому что именно они помогут нам избежать вероятности того, что вирус опять начнет распространяться", - сказал Папа, сообщает BBC.

Ранее пресс-служба Святого престола сообщала, что в Ватикане не осталось ни одного случая заболевания COVID-19.

Италия вошла в последнюю фазу ослаблений локдауна, разрешив своим гражданам поездки по всей стране и открыв границы для ряда стран. Заработали магазины, кафе и рестораны, а также туристические достопримечательности.