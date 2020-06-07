В Чухурюрде заново строят электросеть фото; видео
В соответствии с программой реконструкции распределительных электросетей ОАО «Азеришыг» в селе Чухурюрд Шемахинского района начаты работы. Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы организации Вагиф Мустафаев.
Согласно информации, первая электросеть в селе Чухурюрд, население которого составляет около 5 000 человек, была построена в 1966 году. Старые трансформаторные подстанции, ненужные кабели, гнилые деревянные столбы и даже счетчики заменяются новыми. Одним словом, электрохозяйство поселка полностью обновляется.
Целью реконструкции распределительной сети является обеспечение потребителей устойчивой и качественной электроэнергией.
В рамках социальной политики, проводимой в стране президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, успешно продолжается реализация программы мер по улучшению электроснабжения населения. Следует отметить, что в рамках проекта «Новые села» ОАО «Азеришыг» полностью реконструировало систему электроснабжения более чем в 500 селах страны.