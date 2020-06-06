Армия Ливии готовится освободить от хафтаровцев еще один город

Армия Ливии стягивает большое количество военной техники к пригородам Сирта, готовясь освободить его от вооруженных формирований Халифы Хафтара. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на источники в ВС Ливии.

Согласно информации, после субботнего продвижения правительственных сил в районе Сирта наблюдается скопление боевиков в его окрестностях. По данным источников, находящиеся в Сирте незаконные вооруженные формирования Хафтара также усиливают военные приготовления.

Войска Правительства национального согласия продолжают продвигаться в направлении портового города Сирт, расположенного в 450 км к востоку от Триполи. В субботу правительственные силы зачистили от наемников Хафтара район Вишке на западе Сирта.