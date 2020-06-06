Ученые нашли заменитель инсулина

Инсулин из ядовитых компонентов улиток-конусов мгновенно вступает в действие, не хуже чем обычный гормон. Подобная разработка сделает прорыв в медицинской сфере, снижая у пациентов вероятность появления различных осложнений и улучшая функционирование инсулиновых помп, пишет израильское издание Cursorinfo.

Ученые создали инсулин быстрого действия, который содержит в основе ядовитые вещества морских улиток. По данным научного издания Nature Structural & Molecular Biology, такой препарат полностью безопасен для человеческого организма.

На начальных этапах исследования новый вариант инсулина из яда улиток был менее сильным, но скорость действия была очень высокой. В результате ученые укоротили структуру и добавили ее в очень стойкую цепочку. Ряд проведенных экспериментов на лабораторных крысах доказал эффективность разработанного препарата. Препарат пока не был исследован на людях с сахарным диабетом.

Эксперты утверждают, что такие эксперименты помогут в дальнейшем изобрести недорогие и сильнодействующие виды инсулина, которые будут полностью безопасны для здоровья пациентов. Для выпуска данного препарата сперва нужны добровольцы.