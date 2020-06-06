США обвинили Китай в саботаже создания вакцины

Китай пытается строить препятствия для западных стран в разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Рик Скотт в «Шоу Эндрю Марра» на телеканале BBC.

"Нам необходимо сделать эту вакцину. К сожалению, у нас есть улики, свидетельствующие, что коммунистический Китай пытается саботировать эту работу или замедлить ее", - сказал он.

"Китай не хочет, …чтобы мы сделали это первыми. Они решили стать противниками американцев, и, мне кажется, демократии во всем мире", - сказал сенатор.

Скотт не стал отвечать на вопрос о том, какие конкретно доказательства есть у США, но отметил, что информация была получена через разведслужбы.

США остаются на первом месте мире по числу выявленных случаев заражения - общее число инфицированных в стране превысило 1,8 млн. По данным Университета Хопкинса, скончались более 110 тыс. человек. Сильнее всего эпидемия ударила по штату Нью-Йорк, где от коронавируса умерли порядка 30 тыс. человек.