Иран заявил о готовности обменяться заключенными с США

Тегеран готов к обмену заключенными с Вашингтоном, если будет такая возможность, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави. Об этом сообщает ТАСС.

«Если будет возможность для обмена заключенными, то мы готовы, чтобы оставшиеся иранские граждане, задержанные в США, вернулись на родину», — сказал министр, заявив при этом, что между двумя странами «по-прежнему существует стена недоверия».

Речь в первую очередь идет о лицах с двойным ирано-американским гражданством, которые по различным причинам находятся в тюрьмах или местах предварительного заключения США и Ирана. Таких граждан несколько десятков.

В начале июня США освободили иранского ученого Сируса Асгари. После этого иранская сторона позволила вернуться на родину задержанному американцу Майклу Уайту.