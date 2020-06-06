Bloоmberg: Saudi Aramco подняла цены на нефть

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подняла цены на поставку нефти в июле, передает Bloоmberg со ссылкой на обновленный прайс-лист компании.

Отмечается, что для азиатских рынков цены в среднем вырастут на 5,6-7,3 доллара за баррель. По данным агентства, эксперты ожидали более умеренного повышения расценок - на четыре доллара за баррель.

Накануне министры ОПЕК+ на заседании в формате видеоконференции согласились поддержать самый масштабный в истории уровень сокращения добычи нефти еще в течение одного месяца, до конца июля. Несмотря на беспрецедентные ограничения, Россия и Саудовская Аравия настояли на стопроцентном соблюдении договоренностей всеми участниками альянса.