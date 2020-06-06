В Бельгии эпидемию COVID-19 могут победить к концу июня

Эпидемия коронавируса в Бельгии может быть подавлена до конца июня. Об этом заявил профессор Брюссельского свободного университета Ив Коппитерс.

Чтобы «раз и навсегда положить конец» эпидемии, нужно сохранить защитные меры и быть в состоянии взять под контроль новые очаги инфекции, сказал профессор. При этом в третьей фазе выхода из карантина, которая стартует в Бельгии в понедельник, 8 июня, необходимо сохранять осторожность, передает Интерфакс.

Коппитерс подчеркнул, что у страны хорошие эпидемиологические показатели. Число новых случаев каждый день снижается на 6–7%, число госпитализаций — на 3–4%.