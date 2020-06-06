"Правоохранители проводят операцию по задержанию стрелка", - сказал источник.

Правоохранители пытаются задержать мужчину открывшего огонь по прохожим из квартиры на юго-западе Москвы, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе столичного главка полиции, по уточненным данным, в ходе стрельбы на юго-западе Москвы получили ранения два человека. "Два человека пострадали в результате стрельбы", - сказали в управлении.

По данным источника агентства, пьяный жилец квартиры открыл огонь из ружья по прохожим.

Представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила Интерфаксу, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.

РЕН ТВ сообщает, что мужчина, открывший огонь из ружья по прохожим, - это Дмитрий Павлов. По словам жильцов дома, мужчина раньше работал директором завода "Серп и Молот".