Президент Додон о попытках захватить власть в Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон заявил в понедельник, что находящиеся в розыске Владимир Плахотнюк и Илан Шор из-за рубежа пытаются повлиять на политическую ситуацию, свергнуть правительство и вернуться к власти.

"Плахотнюк и Шор бежали из страны, но не отказались от замысла вновь дорваться до власти. Именно страхом олигархов и их стремлением отомстить объясняются медийные атаки на государственные институты, а также попытки создать "ситуативные" альянсы ...с целью свержения правительства и блокирования деятельности государственных учреждений", - написал Додон на своей странице в Facebook.

По словам президента, Плахотнюк и Шор пытаются дестабилизировать политическую обстановку в Молдавии для того, чтобы блокировать расследование уголовных дел о краже миллиарда и узурпации государственной власти, поскольку в последние месяцы по этим направлениям есть значительное продвижение под руководством нового генерального прокурора.