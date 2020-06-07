Азербайджан закупает у Турции дроны, которыми громили Хафтара

На прошлой неделе вступило в силу «Соглашение о финансовом сотрудничестве в военной сфере» между Азербайджаном и Турцией, согласно которому Турция открывает Азербайджану кредитную линию на 200 миллионов лир и на эти средства он может приобрести у братской страны военную технику и вооружения.

В репортаже Общественного телевидения турецкий эксперт в области безопасности и борьбы с терроризмом Джошкун Башбуг сказал, что Азербайджан может приобрести любое вооружение и технику в Турции. Однако, учитывая развивающиеся технологии, новые методы ведения войны и ситуацию в регионе, Азербайджан может закупать у Турции больше новых боевых систем, включая ударные и беспилотные аппараты, разведывательные беспилотные аппараты (БПЛА) и ударные вертолеты «Атак». Эксперт в сфере военных и стратегических вопросов Юсиф Алабарда считает, что ударные и разведывательные беспилотники турецкого производства будут эффективны в потенциальных боевых действиях в Нагорном Карабахе, потому что именно эти беспилотники смогли переломить ситуацию в пользу Турции на театрах военных действий в Сирии и в Ливии.

Отметим, что haqqin.az писал о том, что Азербайджан может приобрести турецкие беспилотники Bayraktar и Akıncı еще во время боев в сирийском Идлибе. Тогда удары роев этих боевых беспилотников смогли нанести серьезный урон большим войсковым группировкам войск Асада, наступавших на Идлиб, в результате чего Башар Асад согласился на перемирие. В Ливии войска Правительства национального согласия (ПНС), применив турецкие БПЛА Bayraktar, нанесли удары по войскам мятежника Халифы Хафтара, в результате чего они понесли огромные потери. Среди прочего были уничтожены свыше 10 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Войска Хафтара были вынуждены остановить наступление на Триполи и отступить.