Коронавирус за сутки убил 11 жителей Армении

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 13 325, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 7 июня, в стране было 13 130 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 195 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса скончались 211 человек (плюс 11 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 72 (цифра не изменилась).