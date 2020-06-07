Сотрудники Госпогранслужбы предотвратили попытку незаконного провоза крупной партии наркотиков и психотропных веществ, сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС.

Согласно информации, вблизи заставы «Гёйтепе» пограничники задержали автомобиль «Газель» (99-JG-082), в котором находились два человека. Было установлено, что это житель Баку Эйвазов Тахир Насрулла оглу (1973 г.р.) и житель Агджабединского района Мамедов Рашад Видади оглу (1981 г.р.). Во время обыска в автомобиле было обнаружено 9 кг 350 гр. различных наркотических веществ.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.