Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:45

Встреча участников сделки ОПЕК+, которую пришлось несколько раз переносить, завершилась решением сохранить текущие квоты еще на месяц. Таким образом, сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в день до конца июля. Напомню, что изначально условиями сделки было предусмотрено смягчение условий: сокращение должно было с июля составить 7,7 миллиона баррелей в сутки – но мировая конъюнктура внесла свои коррективы и «послабление» не состоялось.

В ходе встречи, проходившей в ставшем уже привычном формате видеоконференции, выяснилось, что по техническим причинам Ирак и Нигерия не соблюдали в полной мере взятые на себя обязательства. Вполне ожидаемо это вызвало возмущение участников картеля, и сколько ни ссылались представители стран-нарушителей на объективные причины – остальных это не слишком тронуло и было принято достаточно жесткое решение о механизме контроля за исполнением взятых на себя обязательств. Теперь любой участник, который в мае и июне не выполнит обязательства по сокращению добычи на все 100%, будет делать дополнительные сокращения с июля по сентябрь – в качестве платы за несоблюдение условий соглашения ОПЕК+. Если же говорить в целом об атмосфере субботней встречи, то следует отметить ее спокойный и ровный характер, а также конструктивный настрой участников. Эр-Рияд и Москва демонстрировали полное взаимопонимание – и даже договорились о ежемесячных консультациях с целью совместной оценки изменения баланса спроса и предложения на фоне восстановления экономики. Даже особая позиция Мексики не стала причиной драматизации обстановки. Возможно, из-за того, что на ее присоединение к решению о сокращении добычи нефти никто особо не рассчитывал, а выпадение 100 тысяч баррелей в день мексиканской добычи существенно на ситуацию повлиять не может.

Потому и к заявлению министра энергетики Росио Нале, сделанному 6 июня в Веракрусе, о том, что другие участники сделки (конкретно она не указала) вели себя «недобросовестно» - участники вчерашней конференции отнеслись достаточно безразлично. Благодушие и спокойствие, царившие на встрече, являются самым убедительным подтверждением того, что мандраж и панические настроения экспортеров нефти остались в прошлом, пик кризиса пройден – и в будущее они смотрят с уверенностью. Поскольку главной причиной весеннего нефтяного шока стала даже не ценовая война и противоречия Москвы и Эр-Рияда, а рекордный в истории спад потребления углеводородов. Ну а поскольку апокалиптические сценарии пандемии не сбылись, многие страны постепенно снимают связанные с ней экономические ограничения и возвращаются к прежней жизни - кое-где даже открывают границы и международное авиасообщение – и потребление постепенно вернется на приемлемый уровень. Тем не менее настроение на мировых рынках в отношении цен все еще остается в состоянии «трепетной лани» - настороженное, нервное, способное в любой момент скакнуть в непредсказуемую сторону по любому поводу. Слишком уж силен был шок и последовавший за ним удар, да и риск второй волны заражения коронавирусом никуда не делся. Словом, речи о возвращении к благословенным временам «более 60 долларов, а то и выше за бочку» пока не идет. В душе-то все экспортеры на это надеются, но одно дело – надежды, а другое – непростые экономические реалии.