С 15 июля Россия откроет авиасообщение, прерванное из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса, с восемью странами СНГ, включая Азербайджан. Об этом стало известно порталу Ассоциации туроператоров России.

Затем, по его информации, с 1 августа будут возобновлены рейсы еще в семь стран мира — предположительно, речь идет о государствах Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Также обсуждается возможность восстановления с осени рейсов в Грузию и Египет.

"В любом случае это будут регулярные рейсы в крупные города, преимущественно столицы. Чартеры вернутся последними", — заключил один из источников портала. При этом открыть продажу билетов отечественные авиакомпании могут уже в середине июня.

Отмечается, что окончательный список зарубежных направлений, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, определят совместно Росавиация и Роспотребнадзор.