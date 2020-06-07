Герхарда Шредера переизбрали главой совета директоров "Роснефти"
Совет директоров "Роснефти" переизбрал бывшего канцлера ФРГ, главу комитета акционеров Nord Stream AG Герхарда Шредера своим председателем, говорится в сообщении компании.
"Состоялось первое заседание совета директоров ПАО "НК "Роснефть" по итогам годового собрания акционеров... Председателем совета директоров ПАО "НК "Роснефть" избран Герхард Шредер", - сообщает компания.
Кроме того, на заседании был сформирован состав и избраны председатели комитетов совета директоров.